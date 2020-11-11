Erdoğan'dan ekonomide 'acı reçete' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin ilk kez konuştu. Partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Erdoğan Albayrak için "Kendisi, sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum. Rabbim mahcup etmesin" dedi. Ekonomide zorluklar yaşandığını kaydeden Erdoğan "Yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız" diye konuştu.

Erdoğan kabine değişikliğine ilişkin iddialar hakkında ise "Bugünlerde bir kez daha tedavüle sokulan kabine değişikliği yönündeki spekülasyonlarla ilgili içi boş, masa başında uydurulan haberler... Medyanın böyle işi gücü yok. Acaba ne yapalım da biz şu anda hükümeti rahatsız edelim veya ne yapalım da ülkenin kulağına kar suyu kaçıralım" dedi.

Erdoğan "Yeni yönetim sisteminde değişim gerekiyorsa bunun yeri ve zamanını milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler. Bunun dışındaki söylenti lafıgüzaftan ibarettir ve bu millete de hakarettir" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Türkiye Rusya ile barış gücünde yer alacak'

"- Kardeşim dostum İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Varılan anlaşmaya göre henüz ele geçirilememiş topraklarda işgal altındaki topraklar Azerbaycan'a bırakılacaktır. Azerbaycan ile Nahcivan arasındaki ulaşım sağlanacak ve bir yol inşa edilecektir. Ermenistan ile Han kenti arasına bir ulaşım koridoru açılacaktır. Yerlerinden edilen Azerbaycanlılar BM gözetiminde evlerine geri dönebileceklerdir. Türkiye ortak barış gücünde Rusya ile yer alacaktır.

- 28 yıllık işgal bu mutabakatla sona ermektedir. Türkiye ve Türk milleti olarak 28 yıldır bu işgalin sızısını Azerbaycanlı kardeşlerimizle yüreğimizde hissettik. Kıbrıs ve Bosna'daki katliamlara seyirci kalanlar Azerbaycan'daki katliamları da görmezden gelmişlerdir. Biz bu acıları Azerbaycanlı kardeşlerimizle yaşadık. Ermenistan'ın yeniden Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık. Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci sevincimiz, gururları gururumuzdur. İlham Aliyev kardeşimizle neredeyse her gün görüşme fırsatı bulduk, bu heyecanı da birlikte yaşadık.

'Suriye'de de benzer bir adım atılabilir'

- Suriye'de de Karabağ'dakine benzer huzur ve barış döneminin başlamasını arzu ediyoruz. Suriye topraklarını kana bulayan rejimin ve terör örgütlerinin devre dışı bırakılması gerekiyor. Rusya başta olmak üzere bölgede etkili güçlerle yakın çalışmaya hazırız. Rusya ile olan ilişkilerimiz, irtibatımız Suriye'deki bu süreci de suhuletle halletmenin gayreti içindeyiz. Samimi bir işbirliği ile Suriye'de benzer bir adım atılabilir.

- Libya'da süren siyasi görüşmelerin de makul ve kabul edilebilir bir anlaşma ile sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Gerekli görüşmeleri yapıyoruz, arkadaşlarımızı gönderiyoruz, çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz.

- Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafının şımartılmasından vazgeçildiğinde anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

'Kimseye karşı önyargımız yok'

- Hak ettiğimiz yeri alabilmemiz, anlaşmazlıkları çözüme bağlayarak hareket etmekle mümkündür. ABD'deki seçimlerin ardından bölgemizde ortaya çıkan belirsizliği kaldırmak için diplomasi ve uzlaşma kanalları açılmalıdır. Tüm bölge devletleriyle yeni dönemde birlikte hareket etmek istiyoruz. Kimseye karşı husumetimiz, önyargımız yoktur. Herkesi huzurlu, güvenli, adil yeni bir dönemi birlikte inşa etmeye çağırıyoruz.

- Bugün Türkiye her alanda gücünü sergileyebiliyorsa bunu son 18 yılda gerçekleştirdiğimiz dönüşüme borçluyuz. Milletimizin hasretle beklediği temel hizmet alanlarında tüm başlıklarda eşi benzeri görülmemiş yatırımlar gerçekleştirdik. Temel hizmet ve altyapı konusunda Türkiye gelişmiş ülkelerin gerisinde değildir.

- Ekonomi önceliklerimizin daima başında yer almıştır. Her alanda tarihimizin makroekonomik düzenlemelerine bizim dönemimizde ulaşıldı. IMF'ye borcu kapatmak da bize nasip oldu."

- Ülkemizin terörden darbeye kadar pek çok yol kullanılarak maruz kaldığı saldırıların en önemli hedefi de ekonomimiz olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı karar alma imkanının çok büyük katkısı vardır. Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar kabul etmese de ülkemiz koalisyonun kaotik ortamından kurtulmuştur.

- Koronavirüs salgının kasıp kavurduğu şu günlerde hem sağlık hem ekonomimiz için attığımız adımlarla süreci en az hasarla geçirdik. Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde 2 sismik araştırma, 3 sondaj gemisini dünyadaki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde ülkemize kazandırması da önemli bir başarıydı. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle affını istedi, biz de yerine Lütfi Elvan kardeşimizi atamış olduk. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza başarılar diliyorum. Bilindiği gibi geçtiğimiz cuma günü Merkez Bankası Başkanlığı'nda da bir değişiklik yaptık. Birlikte çalıştığımız Naci Ağbal arkadaşımızı atadık. Kendisine de başarılar diliyorum.

Kabine değişikliği iddiasına yanıt

Bugünlerde bir kez daha tedavüle sokulan kabine değişikliği yönündeki spekülasyonlarla ilgili, içi boş, masa başında uydurulan haberler. Bizim medyanın işi gücü yok. Ne yapalım da biz şu anda hükümeti rahatsız edelim, ne yapalım da ülkenin kulağına kar suyu kaçıralım. Tayyip Erdoğan masa başı yazılanlarla amel etmez. Siz 18 yıl içinde böyle bir adım gördünüz mü? Attıramazsınız bize. Biz buralara bu kalemlerle, bu makalelerle gelmedik. Biz bu kalemşörlerle savaşa savaşa geldik. Biliyoruz ki sizler bu milletin menfaatine hayırlı bir rüya görmezsiniz. Yeni yönetim sisteminde değişim gerekiyorsa, buna milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler. Biz harekete geçmek için sadece millete bakarız, millet ne diyor ona bakarız. Milletimizden işareti aldığımızda da gereğini yerine getiririz. Bunun dışındakiler lafü güzaftır, millete de ihanettir.

'Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız'

- Dünyanın en güçlü ve zengin ülkelerinin dahi bir sonbahar yaprağı gibi savrulduğu böyle bir dönemde, Türkiye'nin maslahata uygun tedbirlerle yoluna devam etmesi gayet tabiidir. Bunun için yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız. Salgını küresel etkileri değişim arayışlarını hızlandırmıştır.

- Ekonomi politikalarımızı, fiyat istikrarı, dengeli büyüme ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa edeceğiz. Uzun süreli tasarruflar için elverişli ortam hazırlıyoruz. Yurtiçi tasarruflar ve uluslararası yatırımlarla finanse edilen büyüme yapısı oluşturuyoruz. Güvene ve istikrara dayalı bir iş ortamı tesis ediyoruz. Ekonomi yönetimindeki koordinasyonu güçlendirerek politikalarımızın hayata geçmesini sağlayacağız. Para ve maliye politikalar ile finansal politika arasındaki istikrarı artıracağız. Yatırımın iyileştirilmesi yoluyla iş ve yatırım ortamını cazip hale getirmek istiyoruz. Küresel ve milli ekonomideki tüm senaryoları çalışıyor, ülkemiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ülke risk primini düşüreceğiz. Türk Lirasına ve Türk ekonomine güvenen yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek desteği vereceğiz.

- Vatandaşlarımızdan bireysel tasarruflarında milli paraya güvenmelerini ve tercilerini TL'den yana kullanmalarını istiyorum. Rezervlerimizi güçlendirmenin yolu da TL'ye güveni artırmaktan geçiyor. Ekonomi yönetimimiz yerli ve uluslararası yatırımcılarla yakın mesai içinde olacaktır. Herkese bu fırsatları birlikte değerlendirme teklifi yapacağız. Ekonomin tüm taraflarıyla yakın işbirliği haline hareket ediyoruz. Uluslararası yatırımcılarla bir dizi toplantı yaparak bizzat anlatacağız. Salgın sonrası süreçte ülkemizi öne çıkaracak yatırım programlarına önem veriyoruz. Hedeflerimize ulaşacak, ekonomimizi büyütecek, istihdamı artıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz.

- Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, gereken adımları hızla ve kararlılıkla atarak 2023 hedeflerimize ulaşacağız. Ekonomide zorluklar ve sıkıntılar var. Ama karşımızdaki fotoğraf ümitlerimizi artıran ciddi başarılara da işaret ediyor. İstihdam artışını önemli ama yetersiz görüyorum. Sürdürülebilir güçlü büyüme ve istihdam artışının yolu enflasyonun kontrol altında tutulmasından geçiyor. Faizlerin enflasyon seviyesinde tutulması bu mücadeleyi zor kılıyor. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bunu başaracağız. Bu engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneye düşürmekte ardından orta vadeli hedeflere indirmekte kararlıyız. Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirlemek Merkez Bankası'nın görevidir. Bakanımızın ve Merkez Bankası'nın yeni başkanının hedeflerini temel yaklaşımlara uygun şekilde en kısa sürede getireceklerine inanıyorum. Kendilerinin yanında olduğumu belirtmek istiyorum.

- Cuma günü 8,54 seviyesinde kapanan Dolar kuru 8.09 seviyelerine kadar geriledi. Türkiye'nin risk primi 78 baz puan azaldı. Uluslararası yatırımcıların ülkemiz varlıklarına 2,7 milyar dolarlık talebi gerçekleşti. Borsadaki yükseliş de yüzde 5'i geride bıraktı. Bu olumlu tablo daha da iyiye gidecektir.

- Hükümete geldiğimizden beri demokrasi ve kalkınma merkezli bir anlayışla ülkemizi güçlendirme amacının arkasında bu gerçek yatıyor. Son 1 yıldır yeni reformu hayata geçiriyoruz. Yaptığımız her reform yerli ve uluslararası yatırımcılara da hitap ediyor. Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için yeni adımlar atacağız. Yapısal reformların içindeyiz. Ülkemiz yatırım hukuku standartlarına sahiptir. Hukuk sistemimizin taraflarıyla, ekonominin tüm temsilcilerinin istişareleri ile ortaya çıkacak ihtiyaçları süratle hayata geçirerek ülkemizi yeni döneme hazırlayacağız. Yatırım iklimini olumlu yönde geliştireceğiz. "