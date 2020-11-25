Erdoğan: Can acıtı tedbirler uygulamak zorunda kalabiliriz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında salgına ilişkin "acı verici tedbirlerin" gündeme gelebileceğini söyleyen Erdoğan, salgının seyrini bir an önce aşağıya çekmeleri gerektiğini söyledi.
Konuşmasında Arınç'a yüklenmeye devam eden Erdoğan, "Hani yeminli Türkiye düşmanlarını anladık, peki yıllarca bu mücadeleyi verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli. Neymiş filanca filanca hala hapisteymiş. E bunları ödüllendirecek halimiz yok" dedi.
Erdoğan, bir süredir gündeme getirdiği reform başlığına ilişkin de açıklamalar yaparken, "ülkede Kürt sorunu yok" dedi.
Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:
- Salgının seyrini bir an önce aşağıya çekmemiz gerekiyor. Aldığımız tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Salgının seyrinin önüne geçemezsek daha can acıtı tedbirler uygulamak zorunda kalabiliriz. TMM diye ifade ettiğimiz tedbirlere ne kadar sıkı riayet edersek diğer tedbirlere o kadar az gerek olur.
- İlk aşılamayı önümüzdeki ay başlatacağız. Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz.
- Bizim kimsenin hiçbir ülkenin toprağında egemenliğinde gözümüz yoktur. Terör tehdidinin bertaraf edilmesi bölgesel ihtilafların önlenmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesi biziz.
- Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişiminde bulan 17 terörist öldürüldü.
- Bu bir saldırıdır. Bunun deniz hukukunda yeri yok. Bu geminin kaptanı Yunan. Sivil personeli taciz ettiler. Bu yaşananlar hepsi kameralar ile kaydedildi. Gerekli yerlere gönderilecek.
- Sayın Putin'le Karabağ sürecinde ne gibi adımlar atabileceğimizi görüştük, bölgede barışı egemen kılmanın adımını attık.
- İnsan hakları eylem planına, ekonominin temeli olan güven iklimini artıracak şekilde genişleterek son halini vereceğiz. Ekonomide ihtiyaçlara uygun adımlar gerektikçe atılmaya devam edecek. Takip ettiğimiz her konu gibi bu reform ve değişim çalışmalarının da merkezinde milletimiz var. Milletimiz neyi bekliyorsa, ülkemizin hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa AK Parti onu yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir.
- Hala parlamenter sistemi savunanlar var. Bu ülke yıllar yılı bu sistemi denemedi mi? Soruyorum, acaba üçlü, dörtlü koalisyonlarla ülkemizin ne hale geldiğini bilmiyor muyuz? Bir adım ileri gidebildik mi? Hayır. Sistem değiştirildi ve yoğun bir şekilde yol alıyoruz. Cumhur İttifakı ile MHP ile birlikte bu reformu gerçekleştirdik. Dün sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. İttifakın tek amacı ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştırmaktır. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin en geniş tabanlı 'siyasi dayanışma' örneğidir.
- Ne Kürt sorunu ya? 2015 yılında 'bu ülkede Kürt sorunu yoktur, varsa çözeceğiz' dedim. Allah'a şükür çözdük. Niye kayyum atanıyor diyorlar. Paraları dağa gönderiyorlardı. Kayyumlarla buralardaki düzenlemeleri yaptık, 15-20 yıl önce o bölgeye gidenler şimdi tanıyamıyor. Bambaşka bir Diyarbakır var.
- Hani yeminli Türkiye düşmanlarını anladık, peki yıllarca bu mücadeleyi verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli. Neymiş filanca filanca hala hapisteymiş. E bunları ödüllendirecek halimiz yok. (Arınç'ın) Daha da ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabın herkes tarafından okunmasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkesin okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur.
- Yargı mensuplarına sesleniyorum. 138. maddeyi eze eze kullananlara karşı gereğini niye yapmıyorsunuz, gereken adımları niyet atmıyorsunuz. Size birilerinin talimat verme hakkı var mı?