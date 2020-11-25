Erdoğan: Can acıtı tedbirler uygulamak zorunda kalabiliriz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında salgına ilişkin "acı verici tedbirlerin" gündeme gelebileceğini söyleyen Erdoğan, salgının seyrini bir an önce aşağıya çekmeleri gerektiğini söyledi.

Konuşmasında Arınç'a yüklenmeye devam eden Erdoğan, "Hani yeminli Türkiye düşmanlarını anladık, peki yıllarca bu mücadeleyi verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli. Neymiş filanca filanca hala hapisteymiş. E bunları ödüllendirecek halimiz yok" dedi.

Erdoğan, bir süredir gündeme getirdiği reform başlığına ilişkin de açıklamalar yaparken, "ülkede Kürt sorunu yok" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle: