Erdoğan bildiğini okuyor: 11 rektör ataması, yeni Boğaziçi adımı, Halep'e fakülte...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelen tüm tepkilere rağmen "rektör atamalarına" devam ediyor. Sadece bununla sınırlı kalmayan Erdoğan, bir başka ülke toprağına fakülte kurulması kararına da imza atarken, eylemlerin sürdüğü ve AKP'nin kayyum rektörünün kendisine kadro bulamadığı Boğaziçi'ne yeni bir operasyon adımı olarak iki fakülte birden kurulmasına karar verdi.

İşte Erdoğan'ın bir gün içine sığrdırdığı yeni adımlar:

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, 20 Üniversitede 26 Fakülte ve Enstitü kuruldu; 12 Üniversitede 35 Fakülte, Enstitü, Yüksekokulu kapatıldı; 6 Üniversitede 9 fakülte ve yüksekokulun adı değiştirildi.

Boğaziçi Üniversitesine Hukuk ve İletişim Fakülteleri ile Halep’te Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması özellikle dikkat çekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesine atanan rektör, üniversite öğretim üyelerinin topluca ve kararlılıkla direnmesi ve görev kabul etmemesi yüzünden görevine henüz başlayamadı. İki yeni fakülte kurulduğunda “grev kırıcı” işlevi görecek yeni öğretim üyeleri atanmasının yolu açılacak. Atanan rektör direnişin 6 ay içinde sönümlenmesini beklediğini söylemişti. Umudunu yitirmemesinin nedeni anlaşılıyor.

2547 sayılı Yasaya göre dekanlar, rektörün önereceği üniversite içinden ya da dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca seçiliyor.

Halep'te Fakülte ve Yüksekokul

Uluslararası bir anlaşma olmaksızın yabancı bir ülke toprağında birimler kurulması, egemenliğini tanımamak anlamına gelir. Eğitimin sürdürülmesi için gereken yapıların nerelerden edinileceği ve güvenliğinin nasıl sağlanacağı gibi sorunların aşılması da yeni sorunlara yol açacaktır.

Cumhurbaşkanının, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak Suriye toprağı olan Halep’te Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurmasını bu açıdan değerlendirmeliyiz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2015 yılında İstanbul’da kuruldu. Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü, Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edildi. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Örgüt Yasasının 158’inci maddesiyle kurulan Üniversitenin ayrıcalıklı bir yeri var.

İstanbul’da kurulmuş olmasına karşın Ülkenin değişik yerlerinde fakülteleri bulunuyor. Ankara’daki Gülhane Askeri Akademisi de bu Üniversiteye bağlı. Yurt dışındaki öğretim kurumlarıyla ortak programlar yürütmek, her türlü iş birliği yapmak gibi yetkileri var. Daha da önemlisi; “yurt dışında Üniversiteye ait birimler” kurulabiliyor.

2019 yılında Tıp, Hemşirelik, Yaşam Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık bilimleri Yüksekokulu ile Enstitüsü adlarının başına “Hamidiye” eklendi. Üniversitenin “Uluslararası Tıp Fakültesi” adıyla kurulu bir fakültesi bile var.

Önceleri Bakanlar Kurulu’nun olan yurtdışında üniversiteye ait birimler kurma yetkisi yeni Anayasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Cumhurbaşkanına tanındı. Bakanlar Kurulu kararlarıyla, Sudan Hartum; Sudan Nyla; Somali’de Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan; Filipinler Bengsamora Sultan Kadarat; Tanzanya Darüsselam; Kerkük Celabur; Özbekistan’da Buhara İbn-i Sina Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulları kurulmuştu.

Tayyip Erdoğan, yurtdışında Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul kurma yetkisini Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez kullanıyor.