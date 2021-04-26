Erdoğan açıkladı: 29 Nisan'da 'tam kapanma'ya geçiliyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bakanlarla toplantısının ardından yaptığı açıklamada 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında "tam kapanma"ya geçileceğini açıkladı.

Bu süreçte kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyleyen Erdoğan, İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan alanlar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlere ara verileceğini söyledi. Erdoğan evde kalacak yurttaşlara ekonomik desteğe ilişkinse bir açıklama yapmadı.

Erdoğan tüm okullarda bu tarihlerde yüz yüze eğitime ara verileceğini ve tüm sınavların erteleneceğini duyurdu. Şehirler arası seyahatlerin ise tamamının izne tabi olacağını belirtti.

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

- "Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor.

- Sağlık uygulama tebliği listesinde yer alan işlemlerin tamamı için yüzde 10 ile yüzde 20 oranında tıbbi malzeme fiyatlarında yüzde 10 oranında artış yaparak sağlık sistemimizi destekledik. Toplamda 115 bin vatandaşımızın diyaliz hizmetlerinin bedelini yüzde 20 arttırdık. Çölyak tedavisinin ödeme tutarında Ağustos ayından itibaren ilave yüzde 25 artış yaptık.

- Sosyal Güvenlik Kurulu bütçemize bu düzenlemelerin milletimize ve sağlık sektörüne hayırlı olmasını diliyoruz.

- İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere patates ve soğan dağıtımında 103 bin tonu geride bıraktık. Tedbirlerin neticelerini yavaş yavaş almaya başladık.

'Vaka sayılarını 5 binin altına indirmeliyiz'

- Amacımız tedbirlerin temizlik, maske, mesafe kurallarından taviz vermeden vatandaşlarımızın hayatlarını en az etkileyecek şekilde uygulanmasını temin etmektir. Vaka ve vefat sayıları yükseldiğinde kısıtlama tedbirleri kaçınılmaz hale gelmektedir. Ramazan Bayramı'nın ardından hayatımızı kolaylaştırabilmek için rakamların bugünün çok daha altına düşürmek şarttır. Vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz.

- Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlayabilmek için hep birlikte biraz daha fedakarlık yapmamız önem arz ediyor. Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden ötürü ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyorum. Hukuken bu hizmetler için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez. Yoğun bakım ve aşı hizmetleri sebebiyle ilave ücret talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığımıza ve SGK'ya bildirirlerse gereken işlemler derhal yapılacaktır. Çünkü bunların yaptırımı vardır.

- Filyasyon ekipleriyle birlikte yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum.

- 29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

'İstisnalar hariç tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecek'

- Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda İçişleri Bakanlığı genelgesinde istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecektir.

- Yeme içme sektöründe paket servisle hizmet verilecektir.

- Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

- Tarım sektörlerinde çalışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

'Tüm şehirler arası seyahatler izne tabi'

- Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Okullarda yüz yüze eğitime ara, sınavlara erteleme

- Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

- İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır.

- Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız.