En çok dolara yönelenler katılım bankası müşterileri

Doların Temmuz ayında 6,85’te müdahaleler ile sabitlendiği dönemde döviz talebinde artış yaşandı.

Bu ilginin daha yoğun yaşandığı iller İç Anadolu illeri olurken dolarizasyon İslami Katılım Bankaları’nda diğer bankalara göre daha fazla. 2020’nin ikinci çeyrek sonu itibariyle bazı illerde katılım bankalarının hesaplarında tutulan dövizin toplam fonlara oranı yüzde 68’e kadar yükseliyor.

10 Temmuz’dan 7 Ağustos’a kadar katılım bankası müşterilerinin dolar fonu yüzde 23,6 arttı.

Birgün’den Havva Gümüşkaya’nın haberine göre 1 aydan daha kısa sürede bu bankaların müşterileri 2 milyar dolardan fazla döviz aldı.

Döviz cinsinden vadesiz mevduatların büyüklüğü Temmuz başında 76,4 milyar dolarken 7 Ağustos’ta yaşanan kur artışına kadar yüzde 15,8’lik bir artışla 88,4 milyar dolara ulaştı. Öte yandan bu dönemde İslami finans bankaları olan katılım bankalarında bulunan döviz mevduatlarının mevduat bankalarına göre daha hızlı arttığı gözlemlendi.

Katılım bankalarının fonlarında 10 Temmuz’da 9,3 milyar dolar kadar döviz bulunurken 7 Ağustos tarihinde bu tutar 11,5 milyar dolara ulaştı. 1 aydan daha kısa sürede bu bankaların müşterileri 2 milyar dolardan fazla döviz aldı. İlgili dönemde döviz hesaplarındaki artış oranı yüzde 23,6 oldu.

Bu artış mevduat bankalarında ise yüzde 14,8 oldu. 10 Temmuz’da mevduat bankalarında 67 milyar dolar değerinde vadesiz döviz mevduatı bulunurken bu tutar 7 Ağustos’ta 76,9 milyar dolar oldu. Katılım bankalarında aynı dönemde yüzde 24,7’lik artış yaşanırken mevduat bankalarındaki artış oranı yüzde 19,2.

Diyanet: Ticaret böyle bir şeydir zaten

Katılım bankaları müşterilerinin dövize yönelişi akıllara Diyanet TV’de yayınlanan “Diyanet’e Soralım” programındaki “Ticaret böyle bir şeydir zaten” açıklamasını getirdi. Sözkonusu videoda “Döviz alım satımından elde edilen kazanç caiz mi?” sorusuna “Her şey normal rayında gidiyorsa bunda hiçbir sakınca yok. Ticaret böyle bir şeydir zaten” yanıtı gelmişti.