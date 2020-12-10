Emekliler eylemde: Mutfakta yangın var!

Tüm Emekli Sen tarafından yapılan basın açıklamasında TBMM’de görüşülen 2021 Merkezi Yönetim Bütçesi’ne ve emeklilerin sendikal örgütlülüklerini engelleme girişimlerine tepki gösterildi.

İzmir Konak'taki SGK İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen emekliler “Mutfakta yangın var” yazılı pankart açarak eylem yaptı.

Burada okunan basın açıklamasında bütçede kaynakların insanca bir yaşama değil, ranta, faize ve silahlanmaya ayrıldığı vurgulanarak bu bütçenin "emeklileri açlığa mahkum etme bütçesi" olduğu belirtildi.

'Yüzde 80'i açlık sınırının altında maaş alıyor'

Açıklamada “Ülkemizde, emeklilerin 5 milyona yakını 1500 TL, 3 milyona yakını 2100 TL ile 2450 TL arasında ve geri kalanları 2500 TL’nin üzerinde dul ve yetimler ise 640 TL ile 1350 TL arasında maaş almaktadır, yani emekli dul ve yetimlerin yüzde sekseni açlık sınırının altında maaş almaktadır” denildi.

Salgınla mücadelede dezavantajlı grup kabul edilerek özel destek verilmesi gereken emeklilerin tedbir adı altında evlere kapatılıp adeta yalnızlığa ve yoksunluğa terk edilmek istendiği belirtilen açıklamada, emekli sendikalarının kapatılması için açılan davaların da geri çekilmesi istendi.

'Emeklilerin sendika hakkı tanınmalı'

Yapılan açıklamada emeklilerin talepleri şöyle sıralandı:

- Emeklilerin sendikalarına karşı açılmış kapatma davaları geri çekilmeli, Valilikler bu davalara taraf olmamalıdır.

- Uluslararası sözleşmeler ve 25 yıldır emeklilerin zorluklarla baş ederek sürdürdüğü kazanımlar ve sendikal örgütlenmesi tanınmalı, anayasal güvence altına alınmalıdır.

- En düşük emekli aylığı yoksulluk sınırı tutarına yükseltilmelidir.

- Emekliler arasındaki ücret dengesizliği bir an önce giderilmeli, buna ilişkin intibak yasası emekliler daha fazla mağdur edilmeden çıkarılmalıdır.

- Torba yasa adı altında getirilen ve emeklilik konusunda elde ettiğimiz hakları almayı geri almayı hedefleyen yasa girişimleri geri çekilmelidir.

- Yılda 4 sefer aylık tutarında ikramiye verilmelidir.

'Sağlık hizmetleri tamamen kamusal olmalı'

- Sağlık hizmetleri tamamen kamusal olmalı, kamu eliyle yürütülmelidir. Özelleştirmeden vazgeçilmelidir.

- Emeklilerden sağlık ve tedavi katkı payları alınmamalıdır.

- Ekmek, et, su, elektrik, doğalgaz gibi temel ihtiyaç ürünlerine zam yapılmamalıdır.

- Salgının hemen geçmeyeceği, derin etkiler bırakacağı açıktır. Buna göre salgına karşı en az iki yıllık bir mücadele/baş etme programı hazırlanıp uygulamaya konulmalıdır. Bu programın temel yaklaşımı sağlık hizmetlerinin kamusal hizmet olduğu anlayışı olmalıdır.

'Emeklileri eve kapatma uygulamasından vazgeçilmeli'

- Koronavirüse karşı bulunduğu söylenen aşıların tıbbi olarak onaylanmasından sonra ücretsiz olarak (Sağlık çalışanları ve ardından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlardan başlamak üzere) aşılanmasına başlanmalıdır.

- Salgına karşı tedbir adı altında uygulamaya konulan ve bizleri eve kapatmaya yönelik uygulamalardan bir an önce vazgeçilmelidir.

- Salgın koşullarında yaşlılara, kronik rahatsızlığı olanlara yerel ya da merkezi yönetim tarafından destek verilmeli, ihtiyaçları karşılıksız olarak karşılanmalıdır.