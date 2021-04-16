Emekli amirallerin evinde polis araması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin açıklamasına ilişkin soruşturmasında, 14 şüphelinin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Polisin bu sabah bazı amirallerin evinde arama yaptığı öğrenildi.

Açıklamada adı yer alan emekli amirallerin evlerine sabah saatlerinde polis gelip arama yapacaklarına ilişkin tebligatı gösterdi. Alper Tezeren, Metin Açımız gibi çok sayıda emekli amirallerin evinde polis arama işlemi yaptı.

Sabah saatlerindeki polis aramasını Odatv’ye değerlendiren Avukat Hüseyin Ersöz, “Gelen polis, arama yapılacağını ve tebligat sonrasında gideceklerini söylemiş” dedi.

14 emekli amirale yönelik soruşturmayı hatırlatıp “Geçmişte gözaltına alınıp serbest bırakılıp delil bulunamamışken, delil elde etmeye yönelik arama faaliyeti” sözleriyle durumu özetleyen Avukat Ersöz, “Gözaltı işlemi olmayabilir yaşları itibariyle, ifadeye çağrılabilirler. Henüz tebligat işlemi gerçekleşmedi” açıklamasında bulundu.