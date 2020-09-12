Eğitimci Hüdayi Baş'ın ölümünün ardından İl Milli Eğitim Müdürü hakkında mobbing iddiaları

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş’ın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesinin ardında usulsüzlüğe karşı çıktığı için “istifa et” baskısının olduğu ileri sürülmüştü.

Hüdayi Baş’a, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından kuruma alınacak kişi listesinde usulsüzlük yapması için baskı uygulandığı, Baş’ın baskılar sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği iddiasına yenileri eklendi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Muğla’da, Töre’nin baskıları nedeniyle istifa eden ya da emekli olduğu belirtilen okul müdürleri olduğu öne sürülürken, Töre’nin, daha önce “görevden alınan ancak mahkeme kararı ile göreve geri dönmesi gereken müdürlerin görevlendirmelerini yapmadığı, mobbing davasını örtbas etmeye çalıştığı” dillendiriliyor.

Göreve iade etmediği müdürlerle gündeme gelmişti

Töre, 2012-2017 yılları arasında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı dönemde, görevden alınan ancak davayı kazanan müdürleri göreve iade etmemesi ile gündeme gelmişti. Töre’nin göreve iade etmediği müdürler, Töre hakkında 2016’da, suç duyurusunda bulundu. Eğitim-Bir-Sen tarafından 2016’da düzenlenen toplantıya katılan Töre, “Türkiye’de görevden alınan okul müdürlerinden geriye dönmeyen tek il biziz. Gerek paralel yapının açtığı davalar, gerekse bu arkadaşların açtığı davalar bizim onurumuzdur” demişti.

Eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar da soru önergesi ile Töre hakkındaki iddiaları, 2016’da Meclis’e taşıyarak, “Sosyal Bilimler Lisesi’nde İlçe İnsan Hakları Kurulu’nca da onaylanan mobbing davası Pervin Töre tarafından örtbas edilmeye çalışılmıştır. Okullara gönderilen ödenekler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, okul müdürünün Pervin Töre’ye yakınlığına göre düzenlenmektedir. İl Milli Eğitim Müdürü’nün ‘danışman öğretmenlik seçiminde’ çeşitli öznel yargılarla keyfi seçimler yaptığı görülmektedir” iddialarını dile getirmişti.

Miting çağrısı

Töre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 27 Mayıs 2015’te Aydın’ı ziyareti öncesi resmi yazı ile “tüm ilçelerdeki ortaokul ve liselerin öğrenci, öğrenci velisi, öğretmen ve yöneticilerinin ziyarete katılmasını, katılma listelerinin de müdürlüğe bildirilmesini” istemişti. Töre, 6 Mayıs 2015’te de, Anneler Günü nedeniyle düzenlenen ve AKP Aydın 1. ve 3. sıra milletvekili adaylarının da katıldığı “kaynaşma ve istişare toplantısına” eğitim kurumlarında görev yapan “bayan yöneticilerin” katılmasını talep etmişti.