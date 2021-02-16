Eğitim takvimi hakkında merak edilen sorular ve yanıtları

Milli Eğitim Bakanlığının neredeyse her gün yaptığı açıklamalar nedeniyle toplumda herkesin kafası karışık.

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen için 'Okullar ne zaman açılıyor?' sorusunun yanıtı hala belirsiz.

Bu soru aslına bakarsak “yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak” şeklinde düzeltilebilir. 2. yarıyıl dün başladı. Peki bugün hangi noktadayız, bunu görelim.

Bu haber, yurtaşlarımızın ihtiyacı olan bakanlığı anlama kılavuzu veya Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Türkçe'ye çeviri olarak da okunabilir.

Türkiye genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ve yine ülke genelinde tüm bağımsız anaokulları bugün yüz yüze eğitime başladı.

İlkokullarda ve bu ilkokulların içerisinde bulunan ana sınıfarı ile özel eğitim sınıflarında 1 Mart'tan itibaren, haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanması planlanıyor.

Ortaokullarda sadece 8. sınıflar 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime başlayacak. 5,6 ve 7. sınıflar uzaktan eğitime devam edecekler.

Liselerde 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim ile başlanacak ve 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla da 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek. Yüz yüze eğitim sadece 12. sınıflarda yapılacak, 9, 10 ve 11. sınıfar uzaktan eğitime devam edecekler.

Kaçıncı sınıfta olduğundan bağımsız olarak tüm öğrenciler sınıfları için belirlenmiş müfredatın tamamından sorumlu olacaklar. Bu nedenle 1. dönem mazeretleri nedeni ile katılamadıkları sınavlara, okulların açıklayacağı takvime bağlı olarak Mart ayının ilk iki haftasında yüz yüze, okullarında girecekler. Okulları ile farklı şehirlerde ikamet eden ve uzaktan eğitim alan öğrenciler bulundukları şehirlerde okudukları okul muadili programı olan liselere başvurarak sınavlarına o ilde katılabilecekler. 2. dönemin ilk sınavlarıysa 16 Nisan tarihine kadar tamamlanacak. Meslek liselerinde olan staj faaliyetleri de öğrenci isteğine bağlı loraka 15 Şubat'tan itibaren başlayacak.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak.

Kurslar: Bunun dışında 8 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ve özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başladı. İlgili sınıflar için özel okullar ve dershaneler faaliyetteler. Bu kapsamdaki öğrenciler için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerin ve öğretmenlerin özel izinli sayılacakları bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara bakarak 16 Şubat 2021 itibariyle durum bu.

Öte yandan bakanlığın sıklıkla kararlarını düzelttiği/değiştirdiği, bunu bazen Bilim Kurulu tavsiyelerine bazen "öğrenci ve velilerin" taleplerine bazen de öğretmenlerin isteklerine bağladığı artık herkesin bildiği bir şey.