E-devlet izinleri veremeyince süre uzatıldı

AKP'nin "tam kapanma" kararı oldukça uzun bir muafiyet listesiyle birlikte yayımlanmış, 18 gün boyunca çalışmaya devam edecek olan sektörler duyurulurken çalışanların yanlarında bulundurmaları gereken muafiyet belgeleriyle ilgili de açıklamalar yapılmıştı.

Son olarak e-devlet üzerinden kişisel başvuruyla alınacağı söylenen muafiyet belgelerinin "zorunlu" olduğunun da duyurulmasının ardından büyük bir karmaşa yaşandı.

Daha önce şirketlerin çalışanlarına ıslak imzalı ve kaşeli olarak verdikleri belgeler, kontrollerde kullanılırken, bir anda e-devlete büyük bir yüklenme oldu.

Başarılabilmiş bir giriş

Alışıldık "sistem yükü kaldıramadı çöktü" durumu yaşanırken kişisel başvuruyla belgelerini alabilenleri bir başka sürpriz bekliyordu. İzinler bir gün için çıkartılırken, her gün başvurunun yenilenmesi gerekiyor ve üstelik izin işlemini başarıyla sonuçlandırabilenler de e-devlet ekranlarında "Alacağınız İzin Sadece Girmiş Olduğunuz Adres ve Şirket Adresi Arasında Geçerli Olacaktır" mesajıyla karşılaşıyordu. Bu durum birden fazla lokasyonda çalışan ya da görevi "gezmeyi" gerektiren çalışanlar için kafa karıştırıcıydı.

Geçici süreyle yapılamayan işlem

E-Devlet ekranlarında çıkan "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet geçici süreliğine sunulamamaktadır" mesajının ardından mevcut ıslak imzalı ve kaşeli şirket belgelerinin 3 Mayıs Pazartesi'ye kadar kullanılabileceği duyuruldu.

Bu durumun E-Devlet'in kullanıcı yükünün kaldıramamasıyla değil, kullanıma sokulan sistemin uygulamadaki bazı detayları karşılamaması ile ilgili olduğu düşünülüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın web sitesinde konuyla ilgili yapılan yayın 81 İl Valiliğine Görev Belgesi Düzenlenmesi Genelgesi Gönderildi başlığını taşıyor.

Bu duyuruya göre, yollanan genelgede daha önce genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince düzenlenmiş tüm belgelerin geçerliliğinin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona ereceği ifade ediliyor.

'Belgeyi otomatik alıyorsun, sonra şirkete imzalatıyorsun'

Genelgede görev belgeleri ile ilgili verilen bilgi şöyle:

29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusunda bulunacak. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek. İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

E-Devlet'ten "ilgili bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılan sorgulamalarla" otomatik olarak alınan görev belgesinin daha sonra firma yetkilisine imzalatılması zorunluluğu dışında bir de oluşabilecek problemlere işaret edilen genelgede "manuel düzenleme" konusunda da şu açıklama yapılıyor:

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.