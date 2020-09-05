Dünya tersine mi döndü: Bir işçinin 'işten çıkarmanın yasaklanmasına' isyanı

Salgın sırasında patronlar için 230 milyar lirayı aşan bir destek ödemesi yapan AKP, üç aydır patronlara yapılan maddi desteklerin listesini açıklamıyor. Buna karşın işçiler için 6 aydır yapılan ödemeler kalem kalem açıklanıyor, bu ödemeler büyük müjde olarak sunuluyor.

İşçilere 6 ayda yapılan toplam ödeme 31 milyar lira olurken, zaten işçilerin maaşından oluşan fondan karşılanan bu ödemeler, açlık sınırının bile yarısına denk düşüyor. Patronlara milyarlarca lira akıtan AKP, sıra işçilere geldiğinde açlık sınırının altında yaptığı ödemelerle övünüyor, yandaş medya bu ödemeleri göklere çıkarmaya devam ediyor.

Bunun son örneği dün yaşanırken, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “işten çıkarma yasağını” iki ay daha uzattığı ilan edildi.

İşten çıkarma yasağı denilen düzenleme, aslında işçilerin ücretsiz izne çıkarılması anlamına geliyor ve işçilere bu süreçte ayda 1168 liralık bir ödeme yapılıyor, yani açlık sınırının yarısı kadar bir tutar.

Asgari ücretin ve açlık sınırının yarısı kadar olan bu ücretle baş başa bırakılan işçilerin, emekliliğe esas sigorta prim ödemeleri de yapılmıyor.

'Müjde' işçiler için ne anlama geliyor?

Gerçek tablonunun bu olmasına rağmen yandaş medya “müjde” manşetleri atmaya devam ederken, tam 6 aydır ücretsiz izinde olan otel emekçisi İrfan ile bu süreçte neler yaşadığını ve bu müjdenin onun için ne anlama geldiğini konuştuk.

İstanbul Eyüp’te yaşadığını, salgın sırasında çalıştığı otel tarafından ücretsiz izne çıkarıldığını belirten İrfan, o günden bugüne büyük bir geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirdi.

'Ev kirasını bile zor ödüyoruz, 1168 lirayla nasıl geçinelim...'

Sadece bazı hükümet destekçilerinin “hiç değilse bir ödeme yapılıyor” diyerek 1168 liradan memnun göründüğünü ama gerçekte onların da çok fazla zorluk yaşadığını bildiğini söyleyen İrfan, “Bu parayla geçinemiyoruz. Ev kirasını bile zor ödediğimiz bir paradan söz ediyoruz. Hadi kirayı ödedik, faturalar ve diğer geçim ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağız?” diye sordu.

'Bizim için değil, olsa olsa patron için müjde'

Çalıştığı otelin kendisine 1168 lira dışında bir miktar destek sunduğunu, birçok işçinin bu ek desteği alamadığını belirten İrfan, “Ancak toplam para yine açlık sınırının altında kalıyor. Kira ve faturalar ödendikten sonra geçinmek oldukça zor. Onlar medyayı iyi kullanıyor ve bu ödemelerin işçiye müjde olduğunun söylüyor oysa bu bizim için değil, olsa olsa patron için müjde” dedi.

'6 aydır büyük zorluk çekiyorum, bir buçuk aydır simitçiliğe başladım'

Tam altı aydır büyük zorluk çektiğini, bunun 4 ayında sürekli borçlandığını söyleyen İrfan, “Son bir buçuk aydır simitçiliğe başladım. Bir simit arabası kiraladım ve buradan elde ettiğim gelirle geçinmeye çalışıyorum. İstanbul Eyüp’te oturuyorum, simit satmak için Şişli’ye gidiyorum” diye konuştu.

'Sigortamı tamamlamaya çalışıyordum, 6 aydır yatmıyor, 2 ay daha yatmayacak'

Yandaş basın tarafından haberin müjde olarak sunulmasına da tepki gösteren otel emekçisi İrfan, “Bizimle alay mı ediyorlar? 1168 liranın neresi müjde? Ben sigorta primimi de tamamlamaya çalışıyordum, altı aydır yatmıyor, şimdi iki ay daha yatmayacak, böyle müjde mi olur” ifadesini kullandı.