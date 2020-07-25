DSÖ Başkanı: Asılsız yorumlar dikkatimizi dağıtamayacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “Çin tarafından satın alındığı”nı iddia ederek hedef aldığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bağımsızlığını sorgulayan yorumların “asılsız ve kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Ghebreyesus sözkonusu yorumların pandemiyle mücadelede dikkat dağıtmasınaysa izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Londra’da Henry Jackson Society adlı “düşünce kuruluşu” tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlara yaptığı konuşmada “Çin’de salgın patlak verdiğinde Dr. Tedros Çin tarafından satın alındı” dediği basında yer almıştı. Pompeo iddiasının “sağlam bir istihabarata dayandığını” ileri sürmüştü.

Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında isim vermeden Pompeo’nun yorumları hakkında konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus “Yorumlar asılsız, kabul edilemez ve herhangi bir dayanaktan yoksun” dedi.

“Bizim tek odaklandığımız şey insanların yaşamlarını kurtarmak” diyen Ghebreyesus “Ve DSÖ’nün bu yorumlar nedeniyle dikkati dağılmayacak. Uluslararası toplumun da dikkatinin dağılmamasını istiyoruz” çağrısında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü, dünya genelinde vakaların üçte birinin 10 ülkede tespit edildiğini ve tüm vakaların yaklaşık yarısının ise ABD, Brezilya ve Hindistan’da olduğunu dile getirdi.

Dünya genelinde 15 milyondan fazla Covid-19 vakasının bildirildiğini ifade eden Ghebreyesus yaklaşık 620 bin kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.