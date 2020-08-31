Doğu Akdeniz: Gerilim tırmanıyor

Doğu Akdeniz'de varolduğu tahmin edilen zengin doğalgaz ve petrol yatakları, bu bölgenin egemenlik haklarının kime ait olduğu konusunda Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni karşı karşıya getiriyor. Son dönemde tırmanan gerilim nedeniyle askeri hareketliliğin de arttığı Doğu Akdeniz'de son olarak Yunanistan, Fransa ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ortak tatbikat yaptı. Türkiye ayrıca yeni bir Navtex yayımlayarak, 11 Eylül'e kadar Anamur ile Kıbrıs arasında atış talimi yapacağını duyurdu.

Türkiye daha önce de 1-2 Eylül'de yine Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapacağını duyurarak Navtex yayımlamış ve Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin Doğu Akdeniz'deki sismik çalışma faaliyetlerini de 1 Eylül'e kadar uzatmıştı.

Bölgede gerginlik yükseliyor

Milli Savunma Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Navtex yayımlaması bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait savaş uçaklarının, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 tipi savaş uçakları tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Kıbrıs'ın güney batısında meydana geldiği bildirilen olay hakkında yapılan Bakanlık açıklamasında, "Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

Yaptırım çağrısı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB dışişleri bakanlarının Berlin'deki gayrı resmi görüşmesi öncesinde AB’nin dış politika şefi hakkında, "Josep Borrell’in Türkiye’ye yaptırım seçeneklerine ilişkin açıklamasını büyük bir ilgiyle bekliyorum" demişti.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimi tırmandırıyor. Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin diplomatik yollardan çözülememesi halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da tepki göstermiş ve Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda, AB'nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir" ifadesini kullanmıştı. Oktay, "Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz" demişti.

'Savaş sebebidir'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Yunanistan'ın olası bir 12 mil kararı ile ilgili olarak, "Meclis'imizin çıkardığı bir yetki var, savaş sebebidir. Bugün de arkasında durduğumuz ve bugün de o yetkinin hâlâ geçerli olduğu bir yapıdır" dedi.

Anlaşma onaylandı

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile Doğu Akdeniz için imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını onayladı.

Atina yönetiminin Mısır ile yaptığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması, 178 “evet”, 26 “hayır” ve 81 “çekimser” oyla parlamentoda kabul edilmişti.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, “İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır” açıklamasında bulunmuştu.

Merkel'den AB'ye Yunanistan çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz'deki gerilim konusunda yaptığı açıklamada, konuyu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuştuklarını ifade etti ve “Tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan’ı desteklemekle yükümlüdür” şeklinde konuştu.

Yunanistan’dan Meis'e asker

Doğu Akdeniz'de askeri ve siyasi gerilim had safhaya ulaşırken, Yunanistan yeni bir hamle yaptı. Yunan ordusu, Türkiye'ye 2 km uzaklıkta yer alan ve silahlandırılması yasak olan Meis adasına asker konuşlandırdı. Turistleri taşıyan feribotla bölgeye gelen askerlerin fotoğrafları uluslararası haber ajansları tarafından servis edildi.

Erdoğan: Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün yaptığı konuşmada "Düşmanlarımıza meydan okuyoruz" dedi ve Doğu Akdeniz gerilimine dair şunları söyledi:

"Biz mücadeleden kaçmayız, biz bu mücadelede şehitler gaziler vermekten çekinmeyiz. Yunan halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyor mu? Fransız halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyeceklerini biliyor mu?"