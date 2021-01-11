'Doğa Koleji devletleştirilmelidir'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), geçtiğimiz yıl eğitim emekçilerinin haklarını gasp etmesi ve öğrencileri mağdur etmesiyle gündeme gelen Doğa Koleji'ne ilişkin bir bildiri yayınladı.

Bildiride, Doğa Koleji'nin devletleştirilmesi, velilerden alınan tüm ücretlerin iade edilmesi ve bünyesindeki tüm çalışanların devlet kadrosuna alınması talep edildi.

Bildiri şöyle:

Yüzden fazla kampüste onbinlerce öğrencisi ve çalışanı bulunan Doğa Koleji, kamu okullarından sonra en büyük eğitim kurumudur. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Doğa Koleji'nde yaşanan kriz, patronların sektörler arasında sermaye aktarımı için özel okulları kullandığını gözler önüne serdi. Metal Yapı Konut şirketi velilerden ücretleri peşin almasına rağmen çalışan maaşlarının yanında okulun elektrik, su ve doğalgaz faturalarını dahi ödememiş, kimi kampüslerde elektrik ve su kesintileri yaşanmıştı. Buna öğretmenlerin haklarını alamadıkları için istifa etmek zorunda kalmaları da eklenince onbinlerce öğrencinin eğitim hayatı olumsuz etkilenmişti.

Tüm bunlar artık gizlenemez olup toplumda özel okulların meşruiyeti sorgulanmaya başladığında Milli Eğitim Bakanlığı devreye girmiş, okulun İTÜ ETA vakfına devredilmesi sağlanmıştı. Bunun için devlet bankasından beş yıl geri ödemesiz kredi verilerek, devlet eliyle okulun prestiji kurtarıldı.

Artık okul bir üniversitenin bünyesine girdiği için aynı sorunların yaşanmayacağı, çocukların nitelikli eğitim alabileceği iddia edilmişti. Oysa bu iddianın gerçek olmadığı kısa zamanda anlaşıldı.

İTÜ ETA Vakfı elektronik sanayisi alanındaki şirketler arasında teknolojik işbirliğini sağlamak için VESTEL, NETAŞ gibi yapıların da aralarında bulunduğu birkaç sermaye grubu ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ortaklığıyla kurulan ve eğitim alanında da yatırım yapan bir sermaye örgütlenmesidir.

Sermaye sınıfı için eğitim, toplumda sadece parası olanın ulaşabileceği bir hizmet, aynı zamanda kar getiren bir ticaret alanıdır. Orada öğrenci ve veliler müşteri, çalışanlar ise birer köledir.

Pandemi sürecinde eğitim sistemindeki rekabette bir adım öne geçebilmek için öğrencilerin psikolojik durumlarını olumsuz etkileme riskine rağmen yoğun bir uzaktan eğitim uygulanıyor. Testler, ödevler, projelerle öğrenciler uzun saatler boyunca bilgisayar başında oturmaya mahkum ediliyor.

Velilerin ödediği ücretten KDV indirimi ve yemek parası gibi yapılması zorunlu geri ödemeler aylardır yapılmıyor.

Öğretmenler tüm gün çalışmasına rağmen aylardır kısa çalışma ödeneği yüzünden sigortaları eksik yatıyor. Hafta sonu kurs ücretleri yatırılmıyor, maaşlardan yapılan kesintilerle ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor.

Bu durum daha fazla devam edemez!

Onbinlerce çocuk ve gencin sağlıklı ve mutlu bir şekilde eğitim almasını sağlamak, birer yarış atına dönüştürülmesine son vermek için.. Çocukların geleceğinden kaygı duyan emekçilerin kredi ve borç batağına engel olmak için.. Eğitim emekçilerinin kölelik koşullarında değil, insanca ve güvenceli bir şekilde çalışabilmeleri için..

Eğitim alanındaki eşitsizliklerin derinleşmesindeki en büyük faktörlerden biri olan Doğa Koleji devletleştirilmeli, velilerden alınan tüm ücretler iade edilmeli ve bünyesindeki tüm çalışanlar devlet kadrosuna alınmalıdır.