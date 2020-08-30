Dersim Bilim ve Sanat merkezi projesi ileri bir aşamaya geldi

Dersim Belediye Başkanlığı'nı Türkiye Komünist Partisi adına giren Fatih Maçoğlu’nun kazanmasından kısa bir süre sonra Bilim ve Aydınlanma Akademisi bir heyet ile belediyeyi ziyaret etmiş ve yapılabilecekler konusunda Fatih Maçoğlu ile görüşmüştü.

Bu görüşmede öne çıkan somut başlıklardan bir tanesi Dersim’de bir bilim merkezi kurulmasıydı. Çocuklara ve gençlere bilimi sevdirecek, çocukların bazı araştırmaları yapmasına izin verecek bu merkez bütün Dersim bölgesine hizmet verecekti.

Geçen sene BAA ve Belediye tarafından birlikte düzenlenen Bilim ve Aydınlanma Seminerlerinden biri Dr. Tülin Çetin ve Dr. Tuncay Doğan'ın hazırladığı Bilim Merkezleri Nasıl Kurulur, Aydınlanma Mücadelesindeki Yerleri Nedir, sorularının tartışıldığı seminer olmuştu.

Belediyenin Bilim ve Sanat Merkezi’nin kurulacağı arazinin saptanmasından hemen sonra BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı altında faaliyet gösteren mimarlar proje tasarımları için çalışmaya başladılar.

Ali Alptekin ve Alper Kangal tarafından üretilen proje ile Fatma Korur tarafından üretilen proje geçen ay bir çevrim-içi toplantıda Fatih Maçoğlu başkanlığında belediyenin teknik personelini de içeren bir heyete sunuldu.

Bilim ve Aydınlanma Akademisinden bilim insanlarının hazırladıkları projeler belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, başkan yardımcıları ile belediye mimar ve mühendislerinin katıldığı bir toplantıyla incelenerek değerlendirildi.

Bilim ve Sanat Merkezi için hazırlanan projelerden birinin Dersim halkının ihtiyaçları ve aydınlanma mücadelesine katkı sağlayacak şekilde seçilmesi ve her yaştan insanın kullanımına sunulması planlanıyor.

Her iki projeye ait videoları şu linkten izleyebilirsiniz.