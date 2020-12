Demirtaş'ın avukatından Erdoğan'a yanıt: Bırakmak zorundalar, kesin bir karar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki grup toplantısında “AİHM, bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez. Sadece burada verilen kararlar mahkemelerimizce değerlendirilir” demişti.

Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir, Erdoğan’ın bu sözlerini değerlendirdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, AİHM’in verdiği kararda çok kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Demir, “Çünkü AİHM, Türkiye ve onun gibi devletlerin uygulamalarından bıktı. AİHM, keyfi bir şekilde siyasi faaliyetlerinden dolayı tutuklamaları artık görmezden gelemiyor. Bu anlamda AİHM önünde çok dosya birikti. AİHM artık önünde biriken bu dosyaları çözmek istiyor. Özellikle Türkiye açısından geniş yorumlanan ‘örgüt üyesi’ maddesi ve kanunlarıyla ilgili kesin bir şey söylemek istedi. Kimsenin itiraz edemeyeceği bir şekilde geniş bir yorumlarla bu karar verdiler” dedi.

Mahkemenin verdiği kararla Türkiye’ye açık mesajlar verdiğini söyleyen Demir, “AİHM, ‘Sen bu delilerle bir insana örgüt üyesi diyemezsin. Bu delillerle siyasi faaliyet yürütenleri yargılayıp tutuklayamaz’ dedi. AİHM’in bir anlamıyla meseleyi artık bütünen çözmek istiyor” dedi.

Demir, Erdoğan’ın sözleri üzerinden müvekkillerinin tahliye edilip edilmemesi yönünde atılacak adımlar konusunda ise, “Kendilerinin bileceği bir şey” diyerek, şunları söyledi:

“Bırakmadıkları her dakika her saniye yeni bir ihlal yeni bir suç işlemiş olurlar. Bırakmak zorundalar. Kesin bağlayıcı bir mahkeme kararını nereye kadar uygulamaya bilirsiniz ki. Kararı uygulamadıkları her gün kendileri için yeni bir sonucu olacaktır. Özellikle bu kararın infazı için AB Konseyi Bakanlar Komitesi devreye girecek. Tahliyesi sağlanmak için Bakanlar Komitesi yeni yaptırımlar kararları alacaktır.”