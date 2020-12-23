Selahattin Demirtaş'ın avukatları tahliye talebinde bulundu

Demirtaş'ın avukatları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak Demirtaş’ın tahliye edilmesini talep etti.

Haber Merkezi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği "derhal tahliye" kararının ardından avukatları Selahattin Demirtaş hakkında tahliye talebinde bulundu.

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, ''AİHM Büyük Daire kararının kesin ve bağlayıcı olduğu vurgusu ile Sn. Demirtaş’ın tahliye edilmesi ve soruşturma dosyasında takipsizlik kararı verilmesi talebinde bulunulmuştur'' dedi.

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AİHM'in tahliye kararının ardından Demirtaş'tan ilk açıklama

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AİHM, Demirtaş kararını açıkladı: Derhal tahliye edilmeli