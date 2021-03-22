Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanırken avukatları da hazır bulundu.

Mütalaada, Demirtaş'ın söylediği ifadelerin "görüş, açıklama ve eleştiri sınırını aştığı", "söz konusu ifadelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü 10. Maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği" ileri sürüldü.

Savcı, Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Demirtaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.