Demirtaş'tan HDP'ye kapatma davasıyla ilgili fotoğraflı açıklama

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bugüne kadar partileri ya darbeciler ya da statükocular kapattılar. İlk kez, bir partinin seçim kazanması için bir başka partiye kapatma davası açılıyor" açıklamasını yaptı.

Dört yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bu sadece ahlaksızlığın dibi değil, aynı zamanda ağır bir anayasal suçtur. Susarak ya da kararın altına imza atarak buna ortak olanları asla unutmayacağız" ifadesine yer verildi.

Demirtaş "Kapatmak istedikleri HDP budur" diyerek HDP Genel Merkezi'nin binasının bir fotoğrafını paylaştı.

"Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP ise budur" diyen Demirtaş HDP'nin bir miting fotoğrafını paylaşımına ekledi.

4- Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP ise budur: pic.twitter.com/rUGNqUSndn — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 19, 2021

Bir oy sandığı fotoğrafı paylaşan Demirtaş "Ve hiç kimse unutmasın ki, önümüzdeki seçimlerin sonucunu HDP binası değil, HDP’liler belirleyecek. Bu da HDP’lilerin, zalimleri gömeceği yerdir" dedi.

"Sonuç ne olursa olsun, demokrasi ve barış yolundan asla sapmayacağız. Mücadelemizi hukuk içinde sürdürecek ve mutlaka kazanacağız" diyen Demirtaş, açıklamasında "Son olarak belirtmek isterim ki, Ömer Faruk Gergerlioğlu her daim halkın vekilidir ve onurumuzdur" ifadesini kullandı.