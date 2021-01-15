Davutoğlu'ndan Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Davutoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Son derece elim bir hadiseden haberdar olduk. Biraz önce Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ'a evinden çıktığı esnada planlı ve silahlı bir saldırı söz konusu oldu. Olayın detaylarını araştırıyoruz.

Ancak hiç şüphe götürmeyen husus şudur ki, bir siyasinin evinin önünde silahlı birkaç kişi birden onun arabasına doğru yürürken saldırmışsa, bunu hiçbir izahı olmaz. Açık bir terör saldırısıdır. Bugün eğer terör Ankara'nın caddelerine inmişse be Türkiye'nin en tanınmış siyasilerinden birine milletin ve ülkenin birliği için her türlü çabayı sarf etmiş bir siyasiye saldırı olmuşsa biz bunun adına siyasi terör deriz ve gerekenin yapılmasını herkesten bekleriz.

Burada, üç mesajım var. Birincisi doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'na; Ülkedeki her türlü iyi ve olumlu-olumsuz gelişmenin birinci derecede sorumlusu Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi böyle bir yapı Türkiye'ye getirdi. Sayın Cumhurbaşkanından karşı karşıya kaldığı saldırı hakkında açık ve net bir açıklama bekliyoruz. Hiçbir şekilde üstü örtülemeyecek siyasi terörle karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanı'm derhal açıklama bekliyoruz. İçişleri Bakanlığı ve bütün güvenlik birimlerine... Genel Başkan Yardımsıcına dönük bu silahlı saldırıyla ilgili olarak, ki kendisi şu an Memorial Hastanesi'nde ve ciddi bir kan kaybı yaşamıştır.

Gün geçmeden, saat geçmeden bugün açıklama bekliyoruz. Kamera kayıtları vardır, istihbaratları vardır, hiçbir mazaret kabul etmiyoruz.



Türkiye'de siyasilere dönük bu tür saldırılara izin verilirse, birinci derecede sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içindeki kabine üyeleridir."