Çukurova Havalimanı’nın ihalesi AKP'li şirkete verildi

Yapımı yıllardır süren ve ihalesi defalarca ertelenen Çukurova Havalimanı’nın üst yapı ihalesi, daha önce AKP’den Çerkezköy Belediye Başkanı Adayı olan Süleyman Kozuva’nın sahibi olduğu şirketin de bulunduğu iki firmaya verildi.

BirGün'ün haberine göre, ihaleyle ilgili konuşan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Tek adam rejiminde ihalelerde hep rant, talan ve yandaş var. Her ihalede aynı senaryolar yazılıyor” dedi.

CHP’li Barut, 15 Aralık 2011 tarihinde 357 milyon avro yatırım maliyetiyle ihale edilen ancak 9 yılda yapımı tamamlanamayan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı ihalesinin 297 milyon 100 bin avro artı KDV karşılığında verilmesine tepki gösterdi.

Üstyapı ihalesini kazanan şirketin sahibinin AKP'den son yerel seçimlerde Çerkezköy belediye başkan adayı olan Süleyman Kozuva olduğunu belirten Barut şunları söyledi.

"Tek adam rejiminde ihalelerde hep rant, talan ve yandaş var. Her ihalede aynı senaryolar yazılıyor. Talan ve israftan vazgeçin. Çukurova Bölgesel Havalimanı'na yolcu garantisi ve bu kadar para vereceğinize, bölgenin de ihtiyacını karşılayan, 6 milyon yolcunun kullandığı, ülkemizin en güvenli havalimanı olan Adana Havaalanı'na daha düşük miktarda yatırım yapın."