'Çukurova Havalimanı gereksiz, Adana Havalimanı yenilensin'

Yıllık 12 milyon yolcu garantisi verilen ve 26 Ekim'de ihalesi yapılacağı duyurulan Çukurova Bölgesel Havalimanı ihalesi bir kez daha ertelendi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ihalesi sürekli ertelenerek yapımı yılan hikayesine dönen Çukurova Bölgesel Havalimanı'na yolcu garantisi verilmesine tepki gösterdi.

Yaklaşık 500 milyon Avro bedelle yeni havaalanı yapılmasının yanlışlığına dikkat çeken Barut, "Adana ve Mersin'e faydası olmayan yeni havaalanı için harcanacak paranın 10'da birine yıllık yolcu kapasitesi 5-6 milyon olan Adana Havaalanı modernize edilebilir. Yeni havaalanına yolcu garantisi verilerek Adana Havaalanı'nı kapatmak istiyorlar. İsraftan kaçının, ülkemizin en güvenli havalimanı olan Adana Havaalanı'na yatırım yapın" dedi.

Ulaştırma Bakanı görevden alınmıştı

Yap-İşlet-Devret modeliyle yatırım maliyeti 357 milyon Avro olarak belirlenip ihalesi 15 Aralık 2011'de, yer teslimi 15 Mart 2013'te gerçekleştirilen ve temeli 28 Mayıs 2013 tarihinde atılan Çukurova Bölgesel Havalimanı, sürekli tartışmalara neden oldu. İlk ihale tarihinden bu yana 9 yıl geçmesine karşın bu tartışmalar bitmedi.

Havaalanında başlayan çalışmalar bir türlü tamamlanmayınca, yine çeşitli ihaleler düzenlendi. Son olarak 4 Şubat 2020’de yapılacağı duyurulan havalimanı üst yapı ihalesi 16 Mart 2020 tarihine ertelendi. Sonrasında ise Cengiz-Limak-Kalyon İnşaat Ortak Girişim Grubu'nun kaybettiği Çukurova Havalimanı ihalesini Günbeton İnşaat-Terminal Yapı Ortak Girişimi kazandı. Bu sürecin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alınırken yerine atanan Bakan Adil Karaismailoğlu, bu ihaleyi iptal ettiklerini duyurdu.

'12 milyon yolcu garantisini karşılama şansı yok'

26 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı açıklanan ihaleye 2 gün kala, 24 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) süre uzatım ilanında, "26.10.2020 tarihinde gerçekleştirileceği ilan edilen Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesislerinin Yap-İşlet- Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması, Havalimanının İşletilmesi ve Devrine ilişkin İhale 20.11.2020 tarihine ötelenmiş olup ihale aynı gün saat 10.00’da ihale ilanında belirtilen yerde yapılacaktır" denildi.

CHP'li Ayhan Barut, ne Adana'nın ne de Mersin'in ihtiyacına yanıt veren bu havalimanının göçmen kuşların yolu üzerinde bulunduğunu belirtti.

Mersin'in Adana yönündeki bu bölgede değil, batı tarafında turizme hizmet edecek havaalanı gereksinimi olduğunu söyleyen Barut "Yeni yapılacak bölgesel havalimanı 12 milyon kapasiteli olacak. İhalede yolcu garantisi veriliyor. Mevcut durumda Adana ile birlikte Niğde, Osmaniye ve Mersin'in de yararlandığı Adana Havalimanı 2019 yılını 5 milyon yolcuyla kapattı. Çukurova Bölgesel Havalimanı yapıldığında verilen 12 milyonluk yolcu garantisinin yakalanma şansı yok. Çünkü mevcut durum bunu gösteriyor. Ya yolcu garantisi nedeniyle devlet büyük zarar edecek, ya da şirketin yolcu garantisi nedeniyle Adana Havaalanı kapatılıp bu yolcular oraya zorlanacak. Her iki durum da asla kabul edilemez" dedi.

'Adana Havaalanı'nın kapatılmasına izin verilemez'

Adana Havaalanı'nın kapatılmasına asla izin verilemeyeceğini ifade eden Ayhan Barut şunları kaydetti:

"Gelin israftan kaçınalım. Çukurova Havalimanı'na yaklaşık 500 milyon Euro harcamak yerine bu paranın 10'da biri ile Adana Havalimanı'nın pist uzatma, yenileme, modernizasyon ve gerekli düzenlemesini yapalım. Adana Havalimanı'nın pisti uzatılırsa, ek pistler yapılırsa uluslararası niteliği daha da güçlenir, daha büyük kargo uçakları inip kalkar. Adana Havaalanı'nın modernizasyonu ile yolcu kapasitesi arttığı gibi işlevi de büyür. Bu da ekonomimize büyük katkı sağlar. Adana Havaalanı'nın daha ucuz maliyetle yenilenmesi için imkanlar müsait durumda. Adana Havaalanı'nın genişlemesi için yanında yeterli alan var. Yolcu garantisi verilerek, bahaneler üreterek, kamu yatırımlarından gerekli payı zaten alamayan Adana'nın cezalandırılmasına son verin. Bilmelisiniz ki yıllık 5-6 milyon insanımızın güvenle kullandığı Adana Havaalanı'nı size kapattırmayız. Ayrıca altyapısı tamamlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yerine çok geniş ve büyük ölçekli tarım, gıda ve hal kompleksi yapılabilir. Mersin, Adana, Niğde, Kahramanmaraş ve Hatay gibi illerin de yararlanacağı bu kompleksle büyük işlere imza atalım. Tüm bu bölgenin tarım ve gıda ürünlerini buradan dünyanın her tarafına ihraç edelim."