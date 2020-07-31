Covid-19 testi pozitif çıkan öğretmenin bilgisi diğer öğretmenlerden saklandı

Cumhurbaşkanlığının açıkladığı “normalleşme” takvimiyle birlikte özel gereksinimi olan öğrencilere destek eğitimi veren rehabilitasyon merkezleri haziran ayının ortasında eğitime başladı. “Normalleşme” takvimiyle birlikte birçok işyerinde Covid-19 vakası görülmesine rağmen patronların işçileri çalışmaya zorlamasına, hasta olan işçilerin yerlerinin diğer arkadaşları tarafından fazla mesai yapılarak doldurulmasına tanık olmuştuk. Diğer pek çok sektörde olduğu gibi özel eğitim alanında da benzer bir tablo çıkıyor karşımıza…

Ankara’da bulunan Çankaya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde patronların kuralsızlığına bir yenisi daha eklendi. Bir öğretmen kuruma Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmesine rağmen; okul diğer çalışanlarına, öğretmenin dersine girdiği öğrencilere ve velilere hiçbir bilgi vermeyerek eğitim faaliyetini sürdürmeye devam etti. Hastalanan öğretmenle ilgili bilginin saklandığı yetmezmiş gibi hiçbir önlem alınmadan öğretmenin derslerine de diğer öğretmenler girmeye devam etti.

Kurumda çalışan öğretmenler Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak iş arkadaşlarının Covid-19 testi sonucunun pozitif olduğunu ancak Sağlık Bakanlığı tarafından arandıklarında öğrendiklerini belirttiler. Öğretmenlerin vakayı öğrenmesi üzerine apar topar son dersleri iptal eden okul yönetimi, iptal gerekçesini de “Bayram nedeniyle eğitimin erken sonlandırıldığı” şeklinde velilere bildirdi. Üç gün boyunca tüm yaşananlardan habersizce okula gelen öğretmenlere bayram tatili sonrasında sürecin nasıl işleyeceği konusunda hala bilgi verilmemesi ise öğretmenlerin kendileri ve öğrencileri için kaygılarını artırdı. İki temel talep etrafında birleşen öğretmenler, eğitime ara verilerek 15 günlük karantina koşullarının uygulanmasını ve bu süreçte tüm özlük haklarının korunması gerektiğini belirttiler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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