Covid-19 aşısından iyi haber var

AstraZeneka firması’nın web sayfasında 20 Temmuz tarihinde yayımlanan basın bildirisine göre, Oxford Üniversitesi’nin yürüttüğü aşı araştırmasının faz 1-2 aşama çalışması olumlu sonuçlar verdi.

AZD1222 adı verilen SARS-CoV-2 aşısı 18-65 yaş arasındaki bin 77 kişi üzerinde randomize ve çok merkezli olarak denendi.

Aşı 1 doz uygulandıktan 1 ay sonra katılımcıların yüzde 95’inde virüsün spike proteinine (dikensi uç) karşı 4 kat antikor artışı sağladı.

Virüsün bir parçacığı olan spike proteini virüsün, insan organizmasında tüm kalp damar sisteminde, özellikle de akciğer hücrelerinde bulunan ACE reseptörlerine tutunmasını ve hücreyi istila etmesini sağlıyor. Aşı konusundaki araştırmalar en başından beri en fazla oranda spike proteinini bloke etmeye odaklanmıştı. Oxford Üniversitesinin geliştirdiği aşının spike proteinine karşı insanda antikor geliştirmiş olması aşının etkinliği konusunda son derece ümit verici bir gelişme.

Aşı sonrasında ortaya çıkan yerel ve sistemik yan etkilerin diğer adenovirüs aşılarında görülenlerden daha fazla olmadığı saptandı. Bunun dışında herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadı.

SARS-CoV-2 aşısının geç aşama faz 2-3 denemeleri şimdilerde İngiltere, Brezilya, Güney Afrika ve ABD’de devam ediyor. Bu aşama aşının farklı yaş gruplarında ve dozlardaki etkinliğini ortaya çıkaracak.