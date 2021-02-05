Çorlu tren faciasını araştıran gazeteci Mustafa Hoş'a 40 bin TL tazminat cezası

25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu’daki tren faciası davasına bakan savcı Galip Yılmaz Özkurşun, faciayı başından beri yakından takip eden gazeteci Mustafa Hoş hakkında “Yargı otoritesini bilinçli bir şekilde hedef almak”tan 110 bin lira tazminat davası açtı.

Mahkemenin kararını sosyal medya hesabından paylaşan Hoş, 40 bin TL mahkum edildiğini duyurdu.

"Çorlu treninde 7’si çocuk 25 insan ihmallerden öldü.belge ve delillerle ihmalleri ortaya çıkardım. son bilirkişi “tcdd kusurludur”dedi. asıl sorumlular halen yargılanmıyor.ama bugün ben mahkum oldum.savcısı Galip Yılmaz Özkurşun’un açtığı davada 40.000 TL tazminata karar verildi" diyen Mustafa Hoş mahkeme kararına ilişkin ifadeleri kullandı:



"Mahkeme tanıklarımın dinlenmesini bile kabul etmeden ikinci duruşmada alel acele karar açıkladı. Hakkımda açılan ve halen devam eden dava sayısı 9. yargıtay’da 3 dosya bekliyor..ayrıca savcılık soruşturma aşamasında olan 3 tane dosya var. tamamı gazetecilik yaptığım için. Davalarla yıldırmaya, korkutmaya vazgeçirmeye çalışıyorlar. bu da yetmezmiş gibi tazminatlarla açlığa mahkum etmek istiyorlar. benim param pulum, düzenli bir gelir elde ettiğim bir işim bile yok. her şeye rağmen ne korkarım ne vazgeçerim. ben gazeteciyim.



Son olarak şunu da ekleyeyim. savcı galip özkurşun çorlu tren ailelerini davanın seyrini kullanarak (ki bu suçtur) bana karşı kışkırtmaya çalıştı. onlar aracılığıyla tehdit etti. tanık dinleme kabul edilseydi aileler mahkemede bunları anlatacaktı."