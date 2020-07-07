TCK 103 Çocuk İstismarı Affına Karşı Kadın Platformu üyesi 240'dan fazla kadın örgütü ve destekleyen diğer sivil toplum örgütleri, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarını düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 103. maddesine ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Çocuk cinsel istismarı faillerine yönelik af girişimlerinden, İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284 sayılı Şiddet Yasası'nı karalamaktan, kadınların kazanılmış haklarını tehdit etmekten vazgeçin!" denildi.

Kadın örgütleri, çocuk cinsel istismarı suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 103. maddesi ile ilgili af girişimlerini kaygı ile izlediklerini belirttikleri açıklamada, bu konunun, nisan ayında İnfaz Yasası'nın TBMM'de görüşülürken de gündeme geldiğini, muhalefet partilerinin kabul etmemesi ve kadın hareketinin tepkileri üzerine girişimin ertelendiği hatırlatıldı.

"Çocuk istismarcılarına af girişimlerinin gündemde tutulması, istismarcılara teşvik, tüm çocuklara tehdittir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulislere yansıdığı kadarıyla çocuk istismarcılarına af girişimi TBMM’nin Ekim ayında başlayacak yeni yasama dönemine bırakılmıştır. Ancak 2016’da bu maddeye ilişkin değişiklik önerisi Meclis gündemine bir gece yarısı getirildiği için, TBMM’nin açık olduğu 15 Temmuz tarihine kadar bizlerin tedirginliği sürecek.

Ancak bu af girişimi ertelenmekle kalmamalı; bir daha asla gündeme gelmemek üzere siyasetin, kamuoyunun ve meclisin gündeminden tamamen çıkartılmalıdır.

Çünkü bu af söylentisi olduğu sürece;

Türk Ceza Kanunu’ndaki 15 yaş altı çocuklarla hiçbir koşulda cinsel ilişkiye girilemeyeceği ve Türk Medeni Kanunu’ndaki 17 yaşın altında evlilik yapılamayacağı konusundaki yasal düzenlemeler kağıt üzerinde kalıyor, uygulanmıyor, uygulanamıyor. Gençler, aileler bu yasalar yokmuş gibi yaşamaya devam ediyor.

Çocuk cinsel istismarcıları sıfır yaşından başlayarak kız çocuklarının cinsel istismarı ve cinsel sömürüsü konusunda kendilerini özgür hissediyor. İşledikleri suçtan mahkum olsalar bile, kız çocuğunu ya da ailesini ikna edip resmi nikah yaptırmayı ve çıkacak bir af ile o kız çocuğuna beş yıl süreyle tecavüze devam etmeyi düşünebiliyorlar.

Yargı mensupları da bu gündemden etkileniyor; sadece ailelerin“onlar birbirini seviyor, evlendireceğiz” benzeri beyanlarına dayanarak 12-13 yaşındaki kız çocuklarının cinsel istismarı davalarında bile beraat kararları verilebiliyorlar.

- Kamuoyu algısı üzerinde oluşturulan etki sonucu, çocuk cinsel istismarı, çocuk yaşta evlendirmeler konusundan ya da “düğün adı altındaki tecavüz törenleri”nden haberdar ya da bunlara tanık olanların ihbar etmesinin önüne geçilmiş oluyor.

Çocuk yaşta evlendirmelerin devam etmesine, çeşitli kişi ve kurumların, kız çocuklarının evlendirilme yaşının 12 hatta 9 olabileceği yönündeki propagandalarının sürüp gitmesine neden oluyor. Böylece yürürlükteki Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu parça parça yürürlükten kalkıyor; kadınların ve kız çocuklarının aleyhine işleyen fiili bir hukuk sistemi yaratılıyor.

'Bu niyetinizden derhal vazgeçmenizi bekliyoruz'

Bu nedenle, çocuk cinsel istismarcılarına af girişimlerini ertelemenizi değil; bu niyetinizden derhal ve tamamen vazgeçmenizi ve bunu kamuoyuna ilan etmenizi bekliyoruz.

Özellikle TBMM Boşanma Komisyonu Raporu’ndan beri İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasaya karşı sistematik bir karalama kampanyası yürütülmektedir.

Birkaç marjinal grup tarafından yürütülmesine rağmen Türkiye’de bu kampanya nedeniyle ne İstanbul Sözleşmesi ne de 6284 sayılı yasa etkili bir biçimde uygulanmaktadır.

Numan Kurtulmuş’un son açıklaması da, taraf olan ülke sayısının her geçen gün arttığı şiddete karşı bu çok önemli sözleşmeyi ve yasayı uygulamamak için zaten direnmekte olan tüm kamu görevlilerine yeni ve güncel “talimat” niteliği taşımaktadır.

Bu gibi açıklamaların, şiddet uygulayan erkekleri teşvik etmek; şiddete maruz kalan birçok kadının devlet mekanizmalarına başvurma cesaretlerini kırmak gibi olumsuz sonuçları olacaktır.

'Ayrımcılığı körükleyen söylemlerinize son verin'

Kadın örgütlerinin açıklamasında yer alan talepler ise şöyle: