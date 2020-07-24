Çin, Covid-19 aşısı için Latin Amerika ülkelerine 1 milyar dolar kredi verecek

Meksika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Çin, Covid-19 aşısına erişebilmeleri için Latin Amerika ve Karayip ülkelerine 1 milyar dolar kredi vermeyi planlıyor.

Açıklamaya göre Çin, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri ile yapılan online toplantıda bu ülkelerin Covid-19 aşısına erişimi için 1 milyar dolarlık kredi sözünü verdi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin de yer aldığı toplantıya katılan ülkeler Arjantin, Barbados, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Trinidad ve Tobago, Panama, Peru ve Uruguay olarak sıralandı.

Meksika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Çin Dışişleri Bakanı ülkesinde geliştirilen aşının evrensel erişime açık bir kamu malı olacağının ve bölge ülkelerinin aşıya ulaşmasına destek için 1 milyar dolar vereceklerinin altını çizdi” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada sözkonusu aşının ne zaman dağıtımına başlanabileceğine ilişkin bir ayrıntıya ise yer verilmedi.

Covid-19’a karşı insan deneyleri aşamasına geçilen 19 aşı geliştirme çalışmalarından 8’i Çin tarafından yapılıyor. Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın aşı geliştirme çalışmasında bu ayın sonunda yapılan testlerde final aşamasına geçeceği bildirilmişti.