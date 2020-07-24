CHP siyasetinin en radikal hali: AYM'ye taşırız, taşıyacağız, taşıdık...

AKP iktidarının sürekli saldırıları karşısında düzenli olarak geri çekilen CHP, üstelik "ellerine yeni koz vermeyelim" diyerek tüm bu saldırıları onaylar bir pozisyon almaya devam ediyor.

Son olarak Ayasofya gündeminde "açsınlar, açamazlar" açıklamasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, bu siyasetin en taze sonuçlarından birini kamuoyuna göstermişti.

AKP'nin gericilik hamlelerine karşı laiklik savunuculuğunu yıllar önce bırakan ve "ellerine koz vermeyelimcilik" yapan CHP'nin en radikal siyasi hamlesiyse yine yıllardır "AYM'ye taşırız, taşıyacağız" açıklamaları oluyor.

AKP bir kuruma, doğaya, halka, cumhuriyete saldırıyor, CHP'den anında karşılık geliyor, AYM'ye taşırız...

Son olarak AKP'nin baroları bölme ve etkisizleştirme hamlesine karşı avukatlar ve barolar mücadeleyi sokaklara taşırken bu mücadelenin sürdüğü sıralarda CHP'den "Meclis'ten geçerse AYM'ye taşırız" açıklaması gelmişti.

Sokakta süren mücadeleyi etkisizleştiren ve bu mücadeleyi tüm üyelerini Erdoğan'ın belirlediği bir mahkemenin insafına bırakan bu tarz dün bir kez daha AYM'den ret yanıtı aldı.

Ancak CHP bu "radikal" siyasetinden vazgeçmeyeceğini yine aynı gün yaptığı bir başka açıklamayla ortaya koydu.

AKP'nin sosyal medya düzenlemesine karşı da en radikal pozisyonu alan CHP, düzenlemenin Meclis'ten geçmesi durumunda ne yapılacağı sorusuna, "Milyonlarca kullanıcının mağdur edilmemesi için, elimizden gelen mücadeleyi her platformda sürdüreceğiz. Bunun içinde Anayasa Mahkemesi seçeneği de var" yanıtı verdi.

İşte CHP'nin kısa AYM serüveni

Başkanlık Sistemi, Kanal İstanbul, KHK, infaz düzenlemesi CHP'nin son dönemlerde AYM'ye taşıdığı AKP saldırılarından sadece bazılarıydı. Bu adımların tamamında ret yanıtı alan CHP, ülkedeki tüm önemli kararları AKP'nin üyelerini belirlediği mahkemeye havale etmeye devam ediyor.

AYM'nin karalarından sadece kısa bir bölüm şöyle: