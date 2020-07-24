CHP siyasetinin en radikal hali: AYM'ye taşırız, taşıyacağız, taşıdık...

AKP iktidarının sürekli saldırıları karşısında düzenli olarak geri çekilen CHP, üstelik "ellerine yeni koz vermeyelim" diyerek tüm bu saldırıları onaylar bir pozisyon almaya devam ediyor.
Son olarak Ayasofya gündeminde "açsınlar, açamazlar" açıklamasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, bu siyasetin en taze sonuçlarından birini kamuoyuna göstermişti.
AKP'nin gericilik hamlelerine karşı laiklik savunuculuğunu yıllar önce bırakan ve "ellerine koz vermeyelimcilik" yapan CHP'nin en radikal siyasi hamlesiyse yine yıllardır "AYM'ye taşırız, taşıyacağız" açıklamaları oluyor.
AKP bir kuruma, doğaya, halka, cumhuriyete saldırıyor, CHP'den anında karşılık geliyor, AYM'ye taşırız...
Son olarak AKP'nin baroları bölme ve etkisizleştirme hamlesine karşı avukatlar ve barolar mücadeleyi sokaklara taşırken bu mücadelenin sürdüğü sıralarda CHP'den "Meclis'ten geçerse AYM'ye taşırız" açıklaması gelmişti.
Sokakta süren mücadeleyi etkisizleştiren ve bu mücadeleyi tüm üyelerini Erdoğan'ın belirlediği bir mahkemenin insafına bırakan bu tarz dün bir kez daha AYM'den ret yanıtı aldı.
Ancak CHP bu "radikal" siyasetinden vazgeçmeyeceğini yine aynı gün yaptığı bir başka açıklamayla ortaya koydu.
AKP'nin sosyal medya düzenlemesine karşı da en radikal pozisyonu alan CHP, düzenlemenin Meclis'ten geçmesi durumunda ne yapılacağı sorusuna, "Milyonlarca kullanıcının mağdur edilmemesi için, elimizden gelen mücadeleyi her platformda sürdüreceğiz. Bunun içinde Anayasa Mahkemesi seçeneği de var" yanıtı verdi.
İşte CHP'nin kısa AYM serüveni
Başkanlık Sistemi, Kanal İstanbul, KHK, infaz düzenlemesi CHP'nin son dönemlerde AYM'ye taşıdığı AKP saldırılarından sadece bazılarıydı. Bu adımların tamamında ret yanıtı alan CHP, ülkedeki tüm önemli kararları AKP'nin üyelerini belirlediği mahkemeye havale etmeye devam ediyor.
AYM'nin karalarından sadece kısa bir bölüm şöyle:
- 17 Temmuz 2020: Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, CHP'nin, yeni infaz yasasının "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.
- 13 Mayıs 2020: Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin iptalini istediği Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin ve üyelere yapılabilecek ödemelerin cumhurbaşkanınca belirlenmesini öngören düzenlemeyi Anayasa'ya uygun buldu.
- 13 Mayıs 2020: AYM, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sekretarya hizmetlerinin Cumhurbaşkanınca belirlenecek merci tarafından yürütüleceği hükmünün iptal talebini reddetti. İptal talebi CHP'den geldi.
- 12 Şubat 2020: Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı kanun iptali başvurusunu reddetti.
- 14 Kasım 2018: Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP milletvekillerinin Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.
- 11 Mayıs 2018: CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Bakanlar Kurulu'na verilen KHK çıkarma yetkisinin iptali için konuyu pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.
- 17 Mayıs 2018: CHP, uyum yasaları için çıkarılan yetki kanununun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını duyurdu.
- 28 Şubat 2017: Anayasa Mahkemesi, CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu Anayasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.
- 19 Ocak 2017: CHP, başkanlık sisteminin Meclis'ten geçmesi durumunda AYM'ye yapacağı başvuru için hazırlıklarını sürdürüyor. CHP milletvekilleri cep telefonları ile AKP'lilerin açık oy kullandığı anları kayıt altına aldı.
- 30 Ağustos 2016: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler’in (KHK) OHAL döneminin ötesine geçtiğini vurgulayarak, "gerekirse" iptal için CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gideceğini belirtti.
- 21 Şubat 2014: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemenin iptal istemini Resmi Gazete'de yayımlanmadığı gerekçesiyle reddetti.