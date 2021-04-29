Cenevre'deki Kıbrıs konferansında Tatar'dan 'iki devletli çözüm' önerisi

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde olası müzakerelere zemin oluşturmak amacıyla Cenevre’de düzenlenen 5+BM gayri resmi Kıbrıs konferansı bugün sona eriyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cenevre’deki BM binasında taraflarla bir araya geldiği toplantının öğle saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

Guterres başkanlığında önceki gün başlayan konferansa, dünkü ikinci gününde garantör ülkeler Türkiye, İngiltere ve Yunanistan da katıldı.

Dün Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar'ın BM Genel Sekreteri Guterres'e sunduğu 6 maddelik önerinin basına sızması ise gerginlik yarattı. "İki bağımsız devlet" vurgusunun yer aldığı öneriler hakkında Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis gazetecilere yaptığı açıklamada "hayal kırıklığı" ifadesini kullandı. Anastasiadis kendi pozisyonlarını Guterres’e yazılı olarak sunacaklarını da belirtti.

Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar'ın Guterres'e sunduğu "Sürdürebilir bir anlaşma için Kıbrıs Türk tarafının önerisi" başlıklı metinde şu 6 madde yer aldı:

"1- Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi'nin iki tarafın eşit uluslararası statüsünün ve egemen eşitliğinin güvence altına alındığı bir kararı kabul etmesi için inisiyatif alacaktır. Böyle bir karar, mevcut iki devlet arasında iş birliğine dayalı bir ilişki kurulması için yeni bir temel oluşturacaktır. ​​​​​​

2- Yukarıda belirtilen düzenlemeyle iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve egemen eşitliği sağlandıktan sonra, BM Genel Sekreteri himayesinde karşılıklı olarak kabul edilebilir bir iş birliği anlaşması oluşturmak için sonuç odaklı ve belli bir zaman aralığına dayalı müzakerelere başlayacaklardır.

3- Müzakereler, iki bağımsız devlet arasındaki gelecekteki ilişkilere, mülkiyet, güvenlik ve sınır düzenlemesinin yanı sıra AB ile ilişkilere odaklanacak.

4- Müzakereler, Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın yanı sıra uygun olduğu durumlarda gözlemci olarak AB tarafından da desteklenecektir.

5- Herhangi bir anlaşma bağlamında, iki devlet karşılıklı olarak birbirini tanıyacak ve üç garantör devlet bunu destekleyecektir.

6- Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette ayrı ayrı eş zamanlı olarak düzenlenecek referandumlarla onaya sunulacaktır."

Konferansın sona ermesinin ardından Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Cenevre'de Türkiye'nin başkonsolosluk binasında ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.