Çavuşoğlu: İhtiyaç duyulursa Karabağ tezkeresi Meclis'ten geçer

Karabağ'da imzalanan ateşkesle ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ı hedef aldı, "Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler" açıklamasında bulundu.

'Rusya ile anlaşmaya vardık'

"Rusya ile ateşkesi izleme konusunda anlaşmaya vardık. Nihai belgeyi dün Akar ve Şoygu imzaladı. Rusya'dan gelen heyetle ayrıntıları konuşacağız" diyen Çavuşoğlu, "Bu merkez, Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan'ın uygun gördüğü yerlerde olacak. Bu merkez, denetim ve gözetleme merkezi tabii ki önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek" ifadesini kullandı.

Tezkere açıklaması

Çavuşoğlu, "Eğer ihtiyaç duyulursa Meclis'e "Karabağ tezkeresi" gelir ve geçer. En son olarak Libya'ya meclisten tezkere geçti. Bunun hukuki boyutlarını Meclis'le değerlendiririz. Söz konusu Azerbaycan olursa gazi Meclisimiz büyük bir şevkle böyle bir talebi destekleyeceğini düşünüyorum" diye konuştu.