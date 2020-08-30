Burası kapitalist bir ülke: 250 TL’yi veren testini yaptırır

Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenlemeyle 250 TL’yi veren herkesin özel hastanelerde test yaptırabileceğine hükmetti.

Bakanlık bir süre önce özel sağlık kuruluşlarına verdiği Covid-19 testi yapma izni sonrasında başlayan kaos üzerine mecburen bu kararı aldı.

Özel sağlık kuruluşları verilen izin sonrasında tutturabildikleri fiyata test yapmaya başlamışlardı.

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ortaya çıkan test sıkıntısı, pek çok kamu hastanesinin kriterlere uygun hastalara bile kit sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle test yapmaması vatandaşları özel sağlık kurumlarına mecbur bırakıyordu.

Sonuçta Bakanlık çareyi test fiyatının üst sınırını belirlemekte buldu. Fiyatın 250 TL olarak belirlenmesi sağlık hizmetinden yararlanmanın sınıfsal bir mesele olduğunu bir kez daha tescillemiş oldu.

Yaşananlar maske konusunda yaşananlarla neredeyse birebir aynı.

Öte yandan bu düzenleme salgın yönetimi bakımından şu tespitlerin yapılması zorunluluğunu da beraberinde getirdi:

1-Salgın yönetimi kamusal bir iştir, her bileşeni parasız olarak devlet tarafından yerine getirilmelidir ve hiçbir şekilde özel sektöre bırakılmamalıdır.

2-Şüphelilere, temaslılara, risk gruplarına test yapmak salgın yönetiminin en kritik aşamaları arasındadır.

3-Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı test işini de piyasalaştırmak ve özel sağlık sektörüne yeni bir rant alanı açmaktır. Önümüzdeki günlerde salgının daha da yükselecek ve Covid-19 hastaları ile mevsimsel grip hastalarının karışacak olması vatandaşların mağduriyetini artırırken, özel hastanelerin kazancını daha artıracaktır.

4-Test yapmanın kriterleri olmalıdır, bu önemli işin bireylerin isteklerine bırakılması kadar akıl ve bilim dışı bir uygulama olamaz. Bu karar kamuyu zarara uğratırken, özel hastanelerin kazancını artıracaktır, ama zaten AKP’nin amacı da budur.

5-Şimdiye kadar yanlış olan sağlık Bakanlığı’nın test kriteri belirlemesi değil, belirlediği test kriterlerinin yanlış olmasıydı. Şimdi Sağlık Bakanlığı işin kriter boyutunu ortadan kaldırarak bu hatasını kökünden “çözmüş” oldu.

6-Sağlık Bakanlığı’nın şimdiye kadar açıkladığı günlük test sayılarının, kriterlerin yanlış olması nedeniyle hemen hiçbir anlamı yoktu, ama bu karar ilgili verilerin tamamen anlamsızlaşmasına yol açtı.

7-Test konusunda yapılması gereken test kriterlerinin günün koşullarına uygun şekilde ve bilimin yol göstericiliğinde yeniden belirlenmesi, riskli grupların taranmasıdır.

8-Test işine fahiş bir fiyatla özel sektörün dahil edilmesi AKP’nin salgın yönetimindeki iflasının bir başka kanıtı olarak değerlendirilmelidir.