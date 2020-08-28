Bolsonaro, seçim projesi olan sosyal yardımlar konusunda karar veremiyor ve erteliyor

Brezilya Ekonomi Bakanı Paulo Guedes ile yaptığı görüşmenin ardından Brezilya'nın faşist Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, mevcut nakit yardımı birleştirirken sosyal destek kapsamını genişletmeyi amaçlayan Ekonomi Bakanlığı tarafından yeni bir refah projesini Kongre'ye göndermeyeceğini, çünkü onaylanması halinde projenin Perşembe günü başlanmasının beklendiğini söyledi.

Renda Brasil adlı refah reformunun, mevcut sosyal program Bolsa Familia'nın yerini alması bekleniyordu. Ekonomi Bakanlığı, Covid-19 pandemisinin ardından mali riski daha da kötüleştirebileceğinden, sosyal programlar için kamu kaynaklarındaki artışa kamu oyunun önünde karşı çıkmıştı.

Ancak Bolsonaro, yeniden seçilme yolundaki popülaritesini artırmak için yeni bir dizi sosyal yardım önlemi almaya başladı, bu anlamda, Renda Brasil hükümetin son halkla ilişkiler projesiysdi.

Ekonomi Bakanı, aylık ödemenin diğer sosyal programlardan gelen bütçenin yeniden tahsis edileceği ilk 250 real (44.58 dolar) olması gerektiğini ve bu sosyal programların gelirlerinin tek bir temel gelir politikası halinde birleştirilmesini önerdi. Yine de Bolsonaro bunu 300 reale (53.50 dolar) çıkarmak istedi.

Sözkonusu sosyal yardımın hem parlamento hem de senato tarafından kabul edilmesine karşın ertelenmiş olmasıysa tepki topladı.

Yardım programı Bolsa Familia'nın ortalama cari ödemesi 200 reais (35.66 dolar) seviyesinde bulunuyor. Bolsonaro, Guedes'in teklifinin Bolsa Familia'dan pek farklı olmadığını savundu.

Minas Gerais eyaletindeki Maden kasabası Ipatinga'daki bir etkinlikte Bolsonaro, "Fakirlerden fakirlere vermek için alamam. Bolsa Familia veya Renda Brasil'e vermek için 12 milyon kişinin maaş ödeneğini alamam." dedi.

Yine de Ekonomi Bakanlığı, programın Bolsa Familia'dan yararlanan halihazırda 14 milyon düşük gelirli Brezilyalıya ek olarak 10 milyon kişiyi daha kapsayacağını tahmin ediyor.