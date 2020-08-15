Bolivya'da pandeminin çıktısı: Ölüleri yakmak için mobil krematoryumlar devriyeye başladı

Bolivya'da mevcut ABD kuklası darbe rejiminin yetersizliğinin bedelini en ağır şekilde ödeyen şehirlerden biri olan La Paz'ın Belediye Başkanlığı, yerel mezarlıkların Temmuz ayında 2 binden fazla naaş aldığını bildirdi. Bu normal dönemlerde var olan 500 naaş ortalamasının alışılmadık üzerinde bir rakam.

Bolivya Covid-19'dan dolayı yaşamını yitirenlerin yakınları, virüsle ilişkili ölümlerdeki artış nedeniyle mezarlıklar tarafından reddedilmeye başlayınca cenazelere alternatif olarak mobil krematoryum araçları La Paz'da devriye gezmeye başladı

TeleSUR'da yer alan habere göre çevre mühendisi ve mobil krematoryum araçlarının mucidi Carlos Ayo "Bu salgına karşı mücadelede yardım etmek istedik ve bir olasılık olarak krematoryum fırınlarını düşündük. Başkalarına nasıl bir krematoryum fırını yapılacağını göstermek istedik sonra kendimize sorduk, mobil olsaydı, bir yerden başka bir yere taşımak daha iyi olmaz mıydı?" dedi.

Gezici krematoryun araçları, yakınlarının cenazeleri için sıhhi bir yol arayan ancak mali durumu olmayan aileler için bir alternatif teşkil ediyor. Mobil krematoryum araçlarında naaşları yakmanın maliyeti 40 ABD doları iken, geleneksel fırında yakma maliyeti 144 ABD dolarına kadar ulaşıyor.

Gezici krematoryum, bir römorka sığacak boyutlarda ve yerel olarak üretilen sıvılaştırılmış petrol gazıyla çalışıyor. Bir cesedi 30 ila 40 dakikada yakabilen fırın günde yaklaşık 20 cenaze kaldırabiliyor.

Ayo'nun basına verdiği demece göre, birkaç yerel yetkili, cesetler sokaklarda yığılırken ve aileler sevdiklerini gömmek için günlerce bekledikçe onun icadına yönelik talepte bulundu.

Bolivya sağlık yetkilileri virüsten dolayı 96 bin 459 Covid-19 vakası, 3 bin 884 ölüm bildirdi.