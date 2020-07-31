Bolivya: Covid-19 ölümleri en yükseğe çıktı, sokaklardan 53 ceset toplandı

Bolivya Sağlık Bakanlığı Perşembe günü içinde 88 kişinin Covid-19'dan dolayı yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Enfeksiyon oranı artarken, Suçla Mücadele Özel Gücü (FELCC), gün içerisinde ülke çapında sokaklardan 53 ceset toplandığını bildirdi. FELCC direktörü Iván Rojas, toplanan cesetlerin 20'sinin La Paz'da, 18'inin Cochabamba'da, üçünün Santa Cruz'da, iki tanesinin Chuquisaca'da, birinin Tarija'da ve dokuz tanesinin Potosí'de bulunduğunu söyledi.

11 milyon nüfusa sahip ülkede bir günde 1 bin 207 yeni enfeksiyon bildirildi.

Bununla birlikte, Haziran ayından bu yana, çökmüş sağlık sisteminine sahip ülkede 16 Temmuz'da, Cochabamba bölümündeki Quillacollo belediyesindeki sağlık çalışanları, iş güvenliklerinin olmamasına ve Covid-19 pandemisinde hükümetin başarısızlığına karşı gösteri yaptılar.

Ülkede Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2.808 kişiye yükselmiş durumda.

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Ülkede hastanelerin kapasitelerinin tamamen dolmuş olduğu sağlık çalışanları tarafından dillendirilirken Jeanine Añez liderliğindeki darbe hükümeti gerekli tıbbi malzemeleri temin etmek için kayda değer hiçbir faaliyet göstermiyor. Bolivya Sağlık Bakanlığı, yeni hastalar için yatak sağlamak amacıyla Covid-19 izolasyon veya iyileşme merkezlerinin, klinik semptom göstermeyen hastaları ve "hafif vakaları" taburcu etmelerini emretti.

En son Sağlık Bakanı'nın istifa etmesini takiben Sağlık Bakanlığı görevini Savunma Bakanı Fernando López devraldı.

López Savunma Bakanlığı görevini de sürdürecek.

İçişleri Bakanı Arturo Murillo daha önce artan vakalardan ve ölümlerden dolayı halkı sorumlu tutmuştu. Murillo, insanları Covid-19'dan öldükleri için suçlamış ve onları "hastalık belirtileriyle oynayan cahiller" diye nitelendirmişti.