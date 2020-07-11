Bolivya'da hastaneler doldu: Yeni vaka kabul edilmiyor, 'kaos' uyarısı

La Paz Şehri Obrero Hastanesi müdürü Raul Villanueva, geçtiğimiz gün, kurumun artık Covid-19 hastalarını kabul edemeyeceğini çünkü hizmet sunma kabiliyetinin çöktüğünü açıkladı.

teleSUR'un aktardığına göre Raul Villanueva "Daha fazla kapasite yok. Koronavirüs hastaları alanı çöktü. Orada 80 kişimiz var... İnsan kaynağımız yok çünkü bazı personelimiz hastalandı. Solunum sıkıntıları olan hastaların kalabileceği yer yok" dedi.

Obrero hastanesinin durumu Bolivya'daki tek örnek değil. Bolivya Sağlık Bakanlığı, yeni hastalar için yatak sağlamak amacıyla Covid-19 izolasyon veya iyileşme merkezlerinin, klinik semptom göstermeyen hastaları ve "hafif vakaları" taburcu etmelerini emretti.

La Paz Belediye Başkanı Luis Revilla, Covid-19'lu hastaların tedavi edilmesinin mümkün olduğu Cotahuma ve La Portada hastanelerinin zaten dolu olduğu konusunda uyardı. Belediye başkanı, ayrıca 300 hastanın Real Plaza Hotel'de tedaviye alındığını söyledi.

Jeanine Añez liderliğindeki cunta, Sağlık Bakanı Eidy Roca'yı bile etkileyen pandemiyle savaşmak için ciddi önlemler almaktan uzak kaldı. Kendi kendisini başkan ilan eden Añez'in koronavirüs testi dün pozitif çıkarken istifa eden Sağlık Bakanı Roca'nın yerine Savunma Bakanı Fernando López devraldı.

López bir taraftan Savunma Bakanlığı görevini sürdürmeye devam edecek.

Cunta bakanı işi çözdü, ölenleri suçladı

Bolivya İçişleri Bakanı Arturo Murillo, insanları Covid-19'dan öldükleri için suçladı ve onları "hastalık belirtileriyle oynayan cahiller" olarak nitelendirdi.

Cochabamba şehrinde yeni bir Covid-19 laboratuvarının açılışında konuşan Murillo, "Doktora gitmek için son dakikaya kadar beklemeyin" dedi. Ancak hastaneler hastaları kabul etmiyor.

Viedma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servis Şefi Christian Gomez, "Hükümet sağlık sisteminin eksikliklerini ele almıyor. Esas olarak insanların ölmeye devam etmesinden sorumlu" dedi.

Gomez, "Ülkede insani kaos yaşayacağız. Krize nasıl yanıt vereceğimizi düşünmeli ve bittiğinde ne yapmamız gerektiğini tanımlamalıyız" ifadesini kullandı.

Añez'in virüsü kapmasıyla beraber önümüzdeki günlerde cuntanın fiili olarak İçişleri Bakanı Arturo Murillo tarafından yönetilmesi bekleniyor.