'Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin dekanı belli oldu

Geçtiğimiz hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kurulan Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne dekan olarak dikkat çeken bir ismin atanacağı öne sürüldü.

Habertürk'te yer alan habere göre, fakültenin kurulmasına ilişkin karardan tam bir hafta sonra dekanın ismi netleşti. Marmara Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran'ın dekan olarak atanacağı öğrenildi.

İhraç komisyonunda yer alıyordu

Marmara Üniversitesi’ndeki "Barış İçin Akademisyenler" metnine imza atan 32 akademisyen hakkında başlatılan disiplin soruşturmasında, Soruşturma Komisyonu, akademisyenlerin "devlet memurluğundan çıkarılmasını" önermiş, 32 isim hakkındaki bu öneriyi Rektörlük de uygun bularak YÖK'e göndermişti.

Kuran, söz konusu komisyonda yer alan isimlerden biriydi.

Kuran aynı zamanda AKP'ye yakınlığıyla bilinen 24 TV, A Haber, Ülke TV gibi kanalların düzenli konukları arasında yer alıyor.