Boğaziçi pes etmiyor: Hocalar ve öğrenciler bugün de eylemde

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün 159 öğrencinin gözaltına alındığı saldırıların ardından eylemler artarak devam ediyor.

Saldırıların ardından bugün hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri Melih Bulu’yu protesto ediyor. Öğretim üyeleri, atamanın ilk gününden bu yana her gün rektöre sırtlarını dönerek yaptıkları alkışlı eyleme bugün de devam etti.

Dün yaşanan gözaltıların da protesto edildiği eylemde "Aşağı Bakmıyoruz, Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" pankartı açıldı.

Akademisyenler ellerinde "159" yazan dövizlerle eyleme katıldılar.

Nöbete çağırıyoruz

Türkiye Komünist Gençliği, "Hocalar, öğrenciler yan yana AKP'nin kukla rektörünü istifaya çağırıyor. Bu üniversitede size boyun eğecek kimseyi bulamayacaksınız. Okulumuzu size terk etmiyoruz, tüm Boğaziçi öğrencilerini nöbete çağırıyoruz!" açıklamasında bulundu ve eylemelere ilişkin bir video paylaşımında bulundu.

Hocalar, öğrenciler yan yana AKP'nin kukla rektörünü istifaya çağırıyor.



Bu üniversitede size boyun eğecek kimseyi bulamayacaksınız. Okulumuzu size terk etmiyoruz, tüm Boğaziçi öğrencilerini nöbete çağırıyoruz!#AsağıBakmayacağız pic.twitter.com/zo6ytoSDhs — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) February 2, 2021

13.00'ten itibaren buluşma başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi Sosyalist Fikir Kulübü de saat 13'ten itibaren öğrencileri okula nöbete çağırdı.

Kulüp, "Okulumuzu savunmaya, saat 13'ten itibaren nöbete çağırıyoruz!"Aşağı bakmayacağız, boyun eğmeyeceğiz!" açıklaması yaptı.