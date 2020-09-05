Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Sağlık emekçilerinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğine dair haberler gelmeye devam ediyor.
Diyarbakır Tabip Odası, Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesi’nde tedavi gören Dr. Mehmet Kan’ın Covid-19'dan yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Diyarbakır Tabip Odası’nın açıklaması şöyle:
"Sağlık çalışanları #ölüyor. #Ölüyoruz Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH YBÜ’de tedavi gören Meslektaşımız Dr. Mehmet KAN’ı Covid 19 hastalığından kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz."
Diyarbakır'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Mehmet Kan'ı COVID-19 hastalığından kaybettik.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) September 4, 2020
Bugün de eksildik.
Duyun sesimizi.#Ölüyoruz pic.twitter.com/2ECK8o3PAU