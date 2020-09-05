Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesi’nde tedavi gören Dr. Mehmet Kan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Sağlık emekçilerinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğine dair haberler gelmeye devam ediyor.

Diyarbakır Tabip Odası, Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesi’nde tedavi gören Dr. Mehmet Kan’ın Covid-19'dan yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Diyarbakır Tabip Odası’nın açıklaması şöyle:

"Sağlık çalışanları #ölüyor. #Ölüyoruz Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH YBÜ’de tedavi gören Meslektaşımız Dr. Mehmet KAN’ı Covid 19 hastalığından kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz."

İlgili Haber

Covid-19: Bir de işyeri hekiminden dinleyelim!