Bilim başaracak: 6 aşı adayı faz 3 aşamasında

Bugün Covid-19’a karşı DSÖ’nün listelediği 169 aşı çalışması yürütülüyor.

Bunlardan 6 tanesi insan deneylerinin faz 3 aşamasına ulaştı. 27 tanesi faz 1 veya faz 2 aşamasında. Faz 3 aşamasındaki aşılar ve özellikleri şunlar:

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneka firmasının birlikte yürüttükleri araştırma: Bu aşı tek doz ve kas içine uygulanacak.

Çin merkezli Sinovac firmasının yürüttüğü araştırma: Bu aşı 0 ve 14. günlerde olmak üzere 2 kez kas içine uygulanacak.

Çin’de Wuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü’nün yürüttüğü araştırma: Bu aşı 0 ve 14. veya 0 ve 21. günlerde olmak üzere 2 kez kas içine uygulanacak.

Çin’de Beijing Biyolojik Ürünler Enstitüsü’nün yürüttüğü araştırma: Bu aşı 0 ve 14. Veya 0 ve 21. günlerde olmak üzere 2 kez kas içine uygulanacak.

ABD Moderna firmasının yürüttüğü araştırma: Bu aşı 0 ve 28. günlerde olmak üzere 2 kez kas içine uygulanacak.

Alman Biontech ve ABD Pfizer firmalarının yürüttüğü araştırma: Bu aşı 0 ve 28. günlerde olmak üzere 2 kez kas içine uygulanacak.

Ancak unutmamak gerekir ki söz edilen aşıların tümü henüz aday durumunda ve aşı olarak onaylanabilmeleri için binlerce insan üzerinde yürütülmekte olan faz 3 aşamasını başarıyla geçmeleri gerekiyor