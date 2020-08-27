Belarus'ta Libya Temsilciler Meclisi'nin kontrolündeki elçiliğe saldırı

Libya'da Halife Hafter'e bağlı Temsilciler Meclisi hükümetinin elindeki Belarus Büyükelçiliği'nin başındaki diplomat Muhammed Astete, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile bağlantılı olduğu iddia edilen en az 30 kişilik bir silahlı grubun, Perşembe günü erken saatlerde Belarus'un başkenti Minsk'teki Libya büyükelçiliğine saldırdığını söyledi.

Sputnik Belarus'a konuşan Astete, "Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı yaklaşık 30 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradık" dedi.

Astete, Büyükelçiliğin bu bilgileri kanıtlayan resimleri olduğunu kaydetti ve şahsen saldırıya uğradığını ekledi.

Astete, "Libya Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtik ve durum koordine edildi" dedi.

Büyükelçiliğin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği iddia edilen bir videoda, tesise sızan insanlar görülüyor.

Diplomata göre, Libyalı yetkililer Belarus Dışişleri Bakanlığı ile de temas halindeydiler, ancak yerel kolluk kuvvetleri konuyla ilgili herhangi bir önlem almadı. Astete, saldırganların Belarus vatandaşı olduğunu da belirtti.

Belarus'taki Libya Büyükelçiliği, AKP'nin desteklediği UMH'nin rakip gücünü, yani Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu tarafından desteklenen doğu merkezli parlamentoyu temsil ediyor.