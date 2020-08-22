Batman Tabip Odası: Şu ana kadar 600'ü aşkın sağlık çalışanı enfekte oldu, sağlıkçılara tarama testi yapılmıyor

Batman Tabip Odası kentte artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Yerel idareciler duymamazlıktan geliyor. Toplum ile doğru bilgiler zamanında paylaşılmalıdır. Mevcut durum hem toplum sağlığını hem de sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eder aşamaya gelmiştir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Batman Bölge Devlet Hastanesinde (BBDH) son günlerde yoğun bakımda takip edilmesi gerekip yoğun bakımda yer olmadığı için serviste takip edilen ve yaşamını yitiren hastalar oldu. Pandeminin en riskli meslek grubu olan ve sürecin başından beri fedakarca çalışan sağlık çalışanları maalesef yorgun, bitkin, tükenmiş durumda ama seslerini duyan yok."

Şu ana kadar 600'ü aşkın sağlık çalışanı enfekte oldu. Sağlık çalışanların tarama amaçlı test yapılmıyor. Yine toplumun teste ulaşımı zor ve test çok kısıtlı yapılıyor. Temaslılara semptomları yoksa test yapılmıyor. Maalesef demokratik yönetilmeyen, veri paylaşımı adına şeffaf olmayan bir pandemi yönetimi mevcut."