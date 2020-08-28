Bakanlık şu anda kaç kişiye Covid-19 tedavisi uyguladığını açıklamalı

DSÖ Mart ayı ortasında Covid-19 hasta tanısında değişiklik yaptı: Yalnızca PCR testi pozitif olanların değil, aynı zamanda PCR testi negatif olsa da tomografi görüntüsü Covid-19 olarak değerlendirilenlerin de Covid-19 olarak tanımlanmasını ve bildirilmesini önerdi.

Bunun nedeni PCR testinin yanılma payının, değişik nedenlerle, %40 civarında olmasıydı. Böyle olduğu için test negatif pek çok hastanın tomografisinde Covid-19 için tipik olan zatürre görüntüsü saptanıyordu.

İtalya, Almanya, İspanya, ABD, Çin gibi pek çok ülke bu öneriye uyarak kısa süre içinde tanı kriterlerini değiştirdiler. Hatta o zamana kadar saptanmış hasta ve ölümleri geçmişe yönelik olarak tarayarak verilerini revize de ettiler.

Ancak beklendiği gibi Türkiye Sağlık Bakanlığı bu öneriyi hiç dikkate almadı. O en başından beri yalnızca PCR testi pozitif çıkanları hasta ve ölüm olarak kodluyor, kamuoyuna da yalnızca bu verileri açıklıyor.

Dolayısıyla açıklanan sayılar gerçek Covid-19 hasta ve ölümlerini hiçbir şekilde yansıtmıyor.

Öte yandan DSÖ’nün önerisine kulak tıkayan Sağlık Bakanlığı PCR testi negatif çıkıp, tomografisinde Covid-19 görüntüsü olan hastaları da Covid-19 olarak kabul ederek, tedavilerini buna göre düzenliyor.

Her gün test, hasta, ölüm, iyileşen sayılarını açıklayan Sağlık Bakanlığı’nın şu anda kaç kişinin Covid-19 tedavisi aldığını açıklaması, hasta sayısının DSÖ kriterlerine göre bilinmesi bakımından gerekli görünüyor.