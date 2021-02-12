Bakan Koca 3,5 milyon diyor ama aşılaması tamamlanan sayısı henüz 500 bine ulaşmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı" dedi.

Ancak Bakan Koca'nın açıkladığı sayı aşı yapılan kişi sayısı değil toplam uygulanan doz sayısı.

Zira bakanın açıklamasından saatler sonra bile bakanlığın sitesine bakıldığında toplam aşı yapılan kişi sayısının 3 milyon 189 bin 526 olduğu görülürken, bakanın ikinci doz yapılan aşı sayısını da "kişi sayısı"na eklediği anlaşıldı.

Yani Türkiye'de saat 21.13 itibariyle bakanlık sitesindeki verilere göre, birinci ve ikinci dozlar dahil toplam uygulanan aşı sayısı 3 milyon 614 bin 336 oldu. Birinci doz aşı yapılan kişi sayısı 3 milyon 189 bin 526 olurken, bu kişilerden 424 bin 810'u da ikinci doz aşıyı oldu.

Öte yandan Covid-19'a bağışıklığın ancak ikinci doz aşıdan sonra geliştiği bilinirken Sağlık Bakanı'nın Türkiye'deki nüfusun 3 milyon 500'inin aşılanmış olduğu algısı yaratacak bir açıklama yapması da dikkat çekti.

Bakanın yaratmaya çalıştığı algının aksine Türkiye şu ana kadar yalnızca 424 bin 810 yurttaşının aşılamasını tamamlamış oldu.