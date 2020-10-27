Bahçeli: Ha TKP, ha HDP, ha CHP...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem amaçlayanların ne istediklerinin ortada olduğunu iddia eden Bahçeli, "Abuk sabuk eleştiri getirenlerin iddiaları çürüktür. Dönüş emeli taşıyanlar önce kendilerine çeki düzen vermelidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, kriz damarını kesip atmıştır. Kriz severlerin, kavgadan beslenenelerin güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları normaldir. Zillete düşenlerin birbirlerini yemeleri bir siyaset değil, kaotik ve hazin bir çarpıklığın özetidir. Milletimizin istediği refah, huzur, sükunet, birlik ve beraberliktir. Ne CHP, ne HDP, ne de İYİ Parti aziz Türk milletine bir gelecek vaat edemeyecektir. Bunların ahı gitmiş, vahı kalmıştır" dedi.

'Bunlar arasında ne fark var?'

Cumhur İttifakı'nın 7 düvele direndiğini öne süren Bahçeli, "Zillet siyaseti ise vurgun yemiş, bu masalın sonuna karmaşık ihtilaflarla gelmiştir. Ha TKP, ha HDP, ha CHP... Bunlar arasında ne fark vardır? Türkiye'yi sokakta teslim almayı hedefleyen, terörist Demirtaş'ı aynı üslupla öven bunlar değil midir? Birlikte anayasa yazmaya hazırlanan bunlar değil midir? HDP'yi MHP'ye tercih edecek kadar zıvanadan çıkan bunlar değil midir?" diye konuştu.

'Siyaseti sokağa havale edenler'

Bahçeli, "Siyaseti sokağa havale edenlerin sonu meçhuldür. Biden'ın iktidarı devirme açıklaması son derece uyanık olmamızı gerektirmektedir. Bazı alçak kalem sahipleri ve yorumcuları ateşle oynamaktadır. Sözde Kürt meselesi şeffaf bir şekilde çözülmeliymiş. Hele bir çıksınlar da sokağa görsünler dünyanın kaç bucak olacağını. Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokakta bırakılmayacak, sokak serserilerine teslim edilmeyecektir" dedi.