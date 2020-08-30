BAE, İsrail'e dönük ekonomik boykotu kaldırdı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi, İsrail'e yönelik ekonomik boykotu rafa kaldırarak, iki ülke arasında ticari ve mali anlaşma yapılabilmesinin önünü açtı.

BAE'nin resmi ajansı WAM, Devlet Başkanı Halife bin Zayid el-Nehyan'ın, boykot yasasının iptaline ilişkin kararı "BAE'nin İsrail'le diplomatik ve ticari ortaklığını genişletme çabaları" çerçevesinde aldığını ve bu adımın ekonomik büyüme ve teknolojik yenilik sağlayarak karşılıklı ilişkileri geliştirmesini umduğunu yazdı.

Öte yandan, El Al İsrail Havayolları, Tel Aviv'den Abu Dabi'ye ilk doğrudan uçuş seferini gerçekleştirecek.

ABD'li bir yetkili, İsrail hükümet delegasyonunun ve Trump'ın baş danışman Jared Kushner'in de aralarında olduğu üst düzey yardımcılarının da 31 Ağustos'ta gerçekleşecek seferde bulunacaklarını bildirdi.

İki ülke arasında resmi havayolu bağlantısı henüz bulunmazken, El Al'ın İsrail'le resmi bir bağı olmayan Suudi Arabistan üzerinden uçup uçamayacağı henüz bilinmiyor.

BAE'li ve İsrailli yetkililer, son yaptıkları açıklamalarda iki ülkenin savunma, ilaç, turizm ve teknoloji alanlarında ortaklık hedeflediğini kaydetmişti.

İsrail ve BAE, 13 Ağustos tarihinde karşılıklı ilişkilerin normalleşmesi yönünde ABD aracılığıyla mutabakat sağlamıştı.

13 Ağustos'ta yapılan mutabakatın resmiyet kazanması için, iki ülkenin elçiliklerin açılması, ticaret ve seyahat ağı başlıklarında anlaşma sağlaması gerekiyor.

Ekonomik çıkarlar emperyalistlerin gündeminde

Öte yandan İsrail - BAE arasında kurulan diplomatik ilişkinin İsrail ve ABD emperyalizmi için taşıdığı politik önem kadar, ekonomik getirileri de bir süredir emperyalist stratejistlerin gündeminde.

Forbes'ta yer alan Ellen R. Wald imzalı makalede, İsrail-BAE anlaşmasının "ekonomik avantajları" 7 madde halinde şöyle sıralandı:

"1. İsrail'e petrol tedariği - İsrail'in istediği miktarda satın alabileceği en iyi yerel petrol kaynağı Irak'ta bulunan ve Türkiye üzerinden giden Kürt petrolü. Türk lider Recep Tayyip Erdoğan İsrail'i karşısına almış durumda, Irak yönetimiyse İsrail'le düşman olan İran rejiminden etkilenmiş halde. Bunu yanında, Kürt petrolü İsrail için pek güvenilir değil. BAE'den petrol satın almak, İsrail için büyük ekonomik ve stratejik fırsat olur.

2. BAE'nin petrol satışları - BAE kendine yeni bir petrol müşterisi kazanabilir. İsrail, 2015 yılında günde 240 bin varil petrol kullanıyordu. Bunların hepsi ithal edilmişti. Petrolün küresel bir mal olduğu söylenir, bu büyük oranda doğrudur. Ne var ki, bunun istisnaları olduğu, yıllar içinde yapılan bazı müdahaleler sonucunda kanıtlandı. 1970'lerde OPEC ülkeleri ABD'ye ve bazı müttefiklerine ambargo uyguladı. ABD hükümeti son olarak Venezuela'dan ithalatları durdurdu. Körfez Arap ülkeleri İsrail'e petrol satmayı her daim reddetti, Suudi Arabistan'ın petrol şirketinin ABD'li firmalara ait olduğu dönemde dahi. Şimdi, BAE'nin petrol şirketi Adnoc'un petrol göndereceği bir pazarı daha var. Bu, fiyatları biraz daha artırabileceği anlamına geliyor (Suudi Arabistan İsrail'e hâlâ satmayacağına göre, rekabete giremez). Bu, küresel petrol fiyatlarını artırmaz, ancak İsrail pazarına açılmak Adnoc'un kazancını artırır.

3. İsrailli üniversitelerdeki BAE'li öğrenciler - Bu çok iyi bir anlaşma, çünkü halihazırda İsrailli üniversitelerdeki öğrencilerin yüzde 15'ten fazlası Arap. Bu okullarda BAE'li öğrencilerin umacağı tüm dini ve kültürel imkanlar bulunuyor.

4.İsrailli girişimlerde BAE parası - İsrail, girişimleriyle meşhur. Varlıklı BAE'liler yatırım yapmak için yeni alan bulabilir. Burada yerli gayrimenkul piyasası ve ekonomi son zamanlarda yara aldı.

5. BAE İsrailli turizmi - İsrailliler çok sık seyahat eder. Askerlik hizmetinden sonra çoğu insan seyahat eder. 2017 yılında tüm İsraillilerin neredeyse yarısı yurtdışına seyahat etti. BAE, Basra Körfezi'ni ve Arap kültürünü yasaklardan dolayı yıllardır göremeyen İsrailliler için büyük bir hedef olabilir. Ayrıca burası gerçekten komşu sayılır. BAE ekonomisi, koronavirüsten önce de zarara uğramıştı. Bu nedenle yerel turizmde artış fayda sağlar. Bunun yanında, Hindistan ve Asya'nın doğusu, İsrail için hedeflerin başında geliyor. BAE veya Etihad Tel Aviv'e seferlere başlarsa, İsrailliler Hindistan'daki ve Asya'nın diğer yerlerindeki kentlere Dubai ve Abu Dabi üzerinden ulaşmayı tercih eder.

6. İsrail'in yeteneğini satması için yeni pazar - İsrail, pek çok eğitimli profesyonelin olduğu küçük bir ülke. BAE, yaklaşık son 20 yılda yabancı yeteneklerin hedefi haline geldi. Ülkede bir emirliğin, Dubai'nin sinagogu bulunurken, bir diğer emirlik Abu Dabi de sinagog inşa ediyor. Çoğu İsrailli Yahudi dindar değildir, ancak bu kurumlar, İsraillilerin burada yaşayabileceğine ve çalışabileceğine işaret eder. BAE'ye uçuş ise, doğrudan seyahatlerin başlaması durumunda Tel Aviv'den kısa olacak.

7. Yeni pazarda ilk Körfez girişimleri -İsrail, Ortadoğu'da Türkiye'nin dışında en büyük petrol dışı ekonomiye sahip. Bu ekonomiyle, pazarla ve sunduğu uzmanlıkla temas edecek ilk Körfez ülkesi olmak BAE için büyük bir fırsat olacak."