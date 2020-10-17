Azerbaycan'la Ermenistan arasında bu geceden itibaren ateşkes ilan edildi

Azerbaycan ve Ermenistan, 18 Ekim yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici ateşkesi kabul etti.

Bilgi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bu kararın, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarını temsilen ABD, Fransa ve Rusya Federasyonu devlet başkanlarının 1 Ekim 2020 tarihli açıklamasına ve AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının 5 Ekim 2020 tarihli açıklamasına dayandığı belirtildi. Anlaşma Ekim ayındaki Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin insani amaçlarla ve kriterlerine uygun olarak arabuluculuğunda savaş esirleri ve diğer tutukluların cenazeleri ile ölülerin değişimi için ateşkes ilan edildi.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının arabuluculuğuyla, anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesi için kısa süre içinde geniş çaplı görüşmelere başlaması bekleniyor.