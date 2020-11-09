Azerbaycan Rus helikopterini 'yanlışlıkla' düşürdüğünü açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan sınırı yakınında Ermenistan hava sahasında Rus yapımı bir Mi-24 helikopterinin düştüğünü, helikopterin taşınabilir hava savunma sistemiyle vurulduğunu, 2 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AFP'nin haberine göre Azerbaycan helikopterin yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı ve özür diledi.

Azerbaycan 'kazayla vurduk' dedi, özür diledi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada “Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın Rusya Savunma Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre, 9 Kasım 2018 tarihinde saat 18.30’da, Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının Nahçıvan bölgesinde, Rusya Federasyonu’na ait bir Mi-24 savaş helikopteri vuruldu” ifadesine yer verildi.

Dağlık Karabağ bölgesinde aktif çatışmaların devam ettiği sırada, helikopterin Ermenistan-Azerbaycan sınırının çok yakınında uçtuğu belirtilen açıklamada, uçuşun akşam karanlık saatlerde alçak mesafede, hava savunma radarlarının algılama bölgesi dışında gerçekleştiği kaydedildi.

Daha önce Rus savaş helikopterlerinin bu bölgede görülmediğini belirten Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı “Bu faktörler bağlamında ve bölgedeki gergin durum ile Ermeni tarafının olası provokasyonlara karşı hazır olma durumu karşısında, nöbette olan askeri birimler tarafından hedefi imha etme kararı alındı” açıklamasını yaptı.

Olayı "kaza" diye niteleyen Azerbaycan, Rus tarafının bilinçli olarak hedef alınmadığını kaydettiği açıklamasında "Azerbaycan tarafı Rus tarafından bu trajik hadise nedeniyle özür diler" ifadesini kullandı.

Açıklamada yaşamını yitirenlere başsağlığı ve yaralanan personele acil şifa dilenerek, Azerbaycan'ın tazminat ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Rusya: Çatışma bölgesi dışında

Rusya düşen helikopterin mürettebatından 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“9 Kasım tarihinde Moskova saatiyle yaklaşık 17.30’da (TSİ ile aynı) Nahcivan Özerk Cumhuriyeti (Azerbaycan Cumhuriyeti) sınırının yakınındaki Ermeni yerleşimi Yerash’ın hava sahasında, 102. Rus askeri üssünün konvoyuna Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından geçerken refakat eden Rus Mi-24 helikopteri karadan MANPADS tipi taşınabilir hava savunma sisteminden ateşe tutuldu. Füzenin isabet etmesi sonucunda helikopter kontrolü kaybetti ve Ermenistan topraklarında dağlık araziye düştü."

Açıklamada Rusya'nın Ermenistan'daki askeri üssünün helikopterin düşürülmesinden kimin sorumlu olduğunu soruşturduğu belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, “Rus Mi-24 helikopteri, Ermenistan Cumhuriyeti topraklarının üzerindeki hava sahasında, çatışma bölgesinin dışında düşürüldü” ifadelerini kullandı.