AYM'den Ahmet Altan kararı: 'Kabul edilmez' bulundu...

"Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ceza alan Ahmet Altan'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuruya yanıt geldi.

Anayasa Mahkemesi, Altan'ın başvurusunu kabul edilemez buldu.

Mahkemenin gerekçesinde, Anayasa'nın kişilerin fiziksel hürriyetlerini güvence altına alan 19. maddesinin kişi hürriyetinin kısıtlanmasına imkan tanıdığı durumlardan birinin de "mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi" olarak belirlendiği ifade edildi.

Başvurucunun hürriyetinden yoksun kalmasının, "suç isnadına bağlı tutma" değil, "mahkumiyete bağlı tutma" niteliğinde olduğunun belirtildiği gerekçede, bu nitelikteki bir tutmayla ilgili yapılan bireysel başvuruda suç isnadına bağlı tutmaya ilişkin güvencelerin uygulanmasının mümkün olmadığı dile getirildi.

Altan'ın, tutuklama kararı veren ve bu karara karşı itirazını inceleyen ağır ceza mahkemelerinin bağımsız ve tarafsız olmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürdüğü ancak buna ilişkin gerekçelerin soyut olduğu öne sürüldü.