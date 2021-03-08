Ayasofya imamı: 'Kadın cinayetleri' vurgusu sloganik medya propagandasıdır

AKP'nin Ayasofya'yı cami olarak ibadete açmasıyla birlikte Ayasofya'ya "baş imam" olarak atanan Mehmet Boynukalın, tepki çeken açıklamalarını sürdürüyor.

Yeni anayasa tartışmalarının ardından açıklama yapan Boynukalın, "1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün #AnayasadaİslamOlsun" demişti.

'Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez'

Boynukalın bu kez de sosyal medya hesabından, "Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: 'Sizin için kısasta hayat vardır' ilahi düsturudur. Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır" diye yazdı. Boynukalın skandal sözlerinin ardından bir de ayet paylaştı.

Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: "Sizin için kısasta hayat vardır" ilahi düsturudur. Sürekli "kadın cinayetleri" vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır. — Mehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) March 8, 2021

Yılmaz Özdil'i hedef alan sözlere destek vermişti

Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, Ebubekir Sifil'in Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman'la ilgili Diyanet'e seslenip "Cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın" çağrısına destek açıklamasıyla da gündeme gelmişti.

Boynukalın, "Allah ile, onun ayetleriyle, peygamberiyle alay eden küfre girer; tövbe etmediği sürece... Küfrünü açıkça ortaya koyan tövbesini de açıkça ilan etmelidir. Dolayısıyla Ebubekir Sifil hoca doğru söylemiş. Ancak bendenizi asıl düşündüren şudur: İslâm diyarı olmasıyla övündüğümüz şu ülkede birilerinin İslam'a kolayca dil uzatabilmesidir. Allah Müslümanları aziz eylesin!" demişti.

Boynukalın'ın dikkat çeken akrabası

Ayasofya Camisi’ne baş imam olarak atanan Mehmet Boynukalın, Hürriyet Gazetesi’ne yönelik saldırıyı savunan AKP İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın’ın akrabası. Boynukalın’ın tartışmalı bir şekilde kayyum atanarak kapatılan Şehir Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olması da dikkat çeken bir başka nokta.

Boynukalın'a tepki: Kendisini sözcü ya da İletişim Başkanı yapsınlar

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Boynukalın'ın sözlerinin ardından açıklama yaptı. Okuyan, Boynukalın'ın kadın düşmanı sözleri için "Ayasofya İmamı’nın 'kadın cinayetlerini gündemde tutmak erkek düşmanlığıdır' lafı iktidar cephesinin en 'samimi' Emekçi Kadınlar Günü açıklamasıdır. Kendisini sözcü ya da İletişim Başkanı yapsınlar, her 8 Mart ikiyüzlülük yarışına girmekten kurtulurlar" değerlendirmesinde bulundu.