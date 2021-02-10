Ayasofya imamı: Yeni anayasada laiklik olmasın, İslam olsun

AKP'nin Ayasofya'yı cami olarak ibadete açmasıyla birlikte Ayasofya'ya "baş imam" olarak atanan Mehmet Boynukalın, yeni anayasa tartışmasına ilişkin açıklama yaptı.

Boynukalın, "1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün #AnayasadaİslamOlsun" dedi.

Yılmaz Özdil'i hedef alan sözlere destek vermişti

Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, Ebubekir Sifil'in Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman'la ilgili Diyanet'e seslenip "Cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın" çağrısına destek açıklamasıyla da gündeme gelmişti.

Boynukalın, "Allah ile, onun ayetleriyle, peygamberiyle alay eden küfre girer; tövbe etmediği sürece... Küfrünü açıkça ortaya koyan tövbesini de açıkça ilan etmelidir. Dolayısıyla Ebubekir Sifil hoca doğru söylemiş. Ancak bendenizi asıl düşündüren şudur: İslâm diyarı olmasıyla övündüğümüz şu ülkede birilerinin İslam'a kolayca dil uzatabilmesidir. Allah Müslümanları aziz eylesin!" demişti.